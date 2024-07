Emigró de México a EE.UU. para trabajar en el campo, alcanzó el éxito y hoy es dueña de su propia empresa de construcción

Escuchar

Angélica Thacker es una de las tantas latinas que lograron triunfar en Estados Unidos. Nacida en México, “Angie”, como la llaman cariñosamente sus familiares y amigos, emigró al país norteamericano junto a sus padres, quienes buscaban mejores oportunidades para su familia. Aunque al principio el camino fue difícil, con el tiempo se convirtió en dueña de su propia empresa de construcción, lo que la llevó a ser la primera latina es ser incluida en el Salón de la Fama de Mujeres Empresarias de Carolina del Norte.

Aunque era oriunda de México, Thacker se crio en Progreso, Texas, donde sus padres se mudaron cuando ella solo tenía tres años. En este pueblo humilde, las oportunidades eran limitadas, por lo cual debían trabajar también durante los recesos escolares. Desde los 13 años hasta los 16, ayudó a su familia con trabajos en el campo de Charleston, en Carolina del Sur, donde viajaban a cosechar tomates.

Angie Thacker es oriunda de México y llegó a Estados Unidos junto a su familia cuando solo tenía 3 años Foto Facebook Angie Thacker

Sus difíciles comienzos en el mundo de la construcción como madre soltera

A los 16 años, decidida a buscar un futuro mejor, se trasladó a Carolina del Norte. En una entrevista con La Noticia, Angie Thacker recordó sus primeros días en su nuevo hogar, donde comenzó a trabajar en el rubro de limpieza para sitios de construcción. Fue en ese entorno donde comenzó a surgir sus sueños de tener su propia empresa.

“Cuando empecé a trabajar en limpieza en sitios de construcción, veía a otros latinos que tenían sus propias compañías de subcontratistas. No hablaban ni leían inglés, pero aun así eran exitosos. Pensé, si ellos pueden, yo también puedo”, relató.

La transición no fue fácil. Dejó su hogar para embarcarse en una aventura con su novio, con quien esperaba construir una familia. Sin embargo, la relación no funcionó y, a los 21 años, se encontró sola y con una hija. “Me quedé con mi hija y decidí que no quería regresar a mi pueblo como una fracasada. Tenía dos opciones: regresar derrotada o quedarme en Charlotte y vencer mi miedo”, comentó.

En 2015 la latina fundó su propia empresa de construcción, logrando destacarse en Estados Unidos Foto Facebook PINAM Construction

La joven aceptó el empleo de limpiar escombros en sitios comerciales de construcción, debido a que recibiría un buen salario. Durante esos años, se dedicó a estudiar todo lo posible sobre la industria. Aprendió a leer planos de electricidad, lo que le permitió conseguir un puesto como ayudante de electricista. “De ahí aprendí más sobre la construcción hasta llegar a donde estoy ahora”, agregó.

En sus inicios en la construcción, notó una escasa participación de mujeres, especialmente en roles más altos. “Cuando empecé, solo éramos dos mujeres latinas en el sector. Las mujeres generalmente eran vistas en cargos de limpieza, nunca en roles más elevados. En el sector comercial, experimenté más discriminación por ser mujer que por ser latina”, recordó. Lejos de desanimarse, estos desafíos la motivaron a seguir adelante. “Me hicieron más fuerte y me impulsaron a no rendirme”, afirmó.

La creación de su propia empresa: PINAM Construction

Con la experiencia y conocimientos adquiridos, Angie Thacker fundó en 2015 PINAM Construction. Desde entonces, ha trabajado con empresas privadas y en proyectos gubernamentales en Carolina del Norte. El impacto de PINAM Construction va más allá de lo comercial. Es que Angie ha creado un espacio donde otras mujeres pueden prosperar. Algunas de ellas comenzaron con diversos cargos en su empresa y ahora son dueñas de sus propios negocios.

“Ver cómo otras mujeres han podido crecer y fundar sus propias empresas es algo que me llena de orgullo. Algunas tienen compañías de limpieza, otras negocios de reparación y algunas están en cargos administrativos en empresas que fundaron con sus esposos. Esto es inspirador y motiva a otras mujeres a involucrarse en el sector”, comentó.

Angie Thacker fue incluida en el Salón de la Fama de Mujeres Empresarias de Carolina del Norte Foto Facebook PINAM Construction

En 2023, fue incluida en el Salón de la Fama de Mujeres Empresarias de Carolina del Norte, por la Asociación de Contratistas Hispanos, y así se convirtió en la primera latina en obtener ese reconocimiento. “Mi consejo más importante es que no se den por vencidas y que inviertan mucho en su crecimiento personal. Si yo pude, ustedes también pueden”, finalizó.

LA NACION