Emisario de Trump espera "reunión productiva" con Zelenski y líderes europeos el lunes

El enviado especial estadounidense Steve Witkoff expresó el domingo su esperanza de una "reunión productiva" con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y líderes europeos en la Casa Blanca el lunes.

"Espero que tengamos una reunión productiva el lunes, que alcancemos un consenso real y que podamos volver a hablar con los rusos, impulsar este acuerdo de paz y lograrlo", declaró Witkoff a la cadena estadounidense CNN.

Tras la cumbre el viernes en Alaska entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, Washington presiona para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania sin asegurar primero un alto el fuego.