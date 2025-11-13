Empleados federales cuestionan si el cierre más largo de gobierno de EE. UU. valió su sacrificio

WASHINGTON (AP) — Jessica Sweet pasó el cierre del gobierno federal recortando gastos. Para llegar a fin de mes, la especialista en reclamaciones del Seguro Social bebió sólo un café al día, se saltó comidas, redujo las compras de comestibles y pospuso el pago de algunas facturas del hogar. Acumuló gastos en su tarjeta de crédito comprando gasolina para llegar al trabajo.

Con el cierre más largo de la historia llegando a su fin, Sweet y cientos de miles de otros trabajadores federales que no recibieron sus cheques de pago pronto obtendrán algo de alivio. Pero muchos sienten como si sus medios de vida hubieran sido utilizados como peones políticos en la lucha entre legisladores recalcitrantes en Washington y se preguntan si la batalla valió sus sacrificios.

“Es muy frustrante pasar por algo así”, afirmó Sweet, quien es delegada sindical de AFGE Local 3343 en Nueva York. “Sacude la base de confianza que todos depositamos en nuestras agencias y en el gobierno federal para hacer lo correcto”.

El cierre comenzó el 1 de octubre luego que los demócratas rechazaran una solución de financiamiento a corto plazo y exigieran que el proyecto de ley incluyera una extensión de los subsidios federales para el seguro de salud bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible. Su final surgió cuando ocho senadores alineados con los demócratas acordaron un acuerdo para financiar el gobierno sin la extensión de los subsidios que estaban por expirar.

Los trabajadores federales sintieron profundamente los impactos del cierre

El cierre creó una cascada de problemas para muchos estadounidenses. Durante el cierre, al menos 670.000 empleados federales fueron suspendidos, y alrededor de otros 730.000 trabajaban sin paga, según el Centro de Política Bipartidista.

La difícil situación de los trabajadores federales fue uno de varios puntos de presión, junto con las interrupciones de vuelos y los recortes a la ayuda alimentaria, que al final aumentaron la presión sobre los legisladores para llegar a un acuerdo para financiar el gobierno.

Durante las seis semanas de cierre, los funcionarios del gobierno del presidente Donald Trump utilizaron repetidamente a los trabajadores federales como palanca para intentar presionar a los demócratas a ceder en sus demandas de atención médica. El presidente republicano señaló que los trabajadores que no recibían pago no obtendrán pago retroactivo. Amenazó y luego cumplió con despidos en una fuerza laboral federal que ya se tambaleaba por despidos a principios de este año. Un tribunal luego bloqueó los despidos del cierre, aumentando la incertidumbre.

El acuerdo que está poniendo fin al cierre revertirá los despidos que ocurrieron desde el 1 de octubre, al tiempo que garantizará el pago retroactivo para los trabajadores federales suspendidos que el gobierno de Trump había dejado en duda. El acuerdo bipartidista proporciona financiamiento para reabrir el gobierno, incluyendo la ayuda alimentaria SNAP y otros programas.

Frustración por el cierre y cómo se puso fin

Pero el vaivén de las últimas seis semanas, junto con la preocupación de que el cierre más largo de la historia puede no ser el último que enfrenten, ha sacudido a muchos en la fuerza laboral.

“El estrés y el hambre son grandes tácticas para traumatizar a las personas”, dijo Sweet.

Para Sweet, los sentimientos de frustración sólo se ven agravados por la sensación de que fue traicionada por los senadores alineados con los demócratas que rompieron con el partido en los subsidios de atención médica.

Ella dijo que entiende que muchos trabajadores estaban desesperados por un cheque de pago. Pero pensó que mantenerse firme en el tema de los subsidios de atención médica valía su sacrificio.

“Hay otros trabajadores federales que entendieron por qué manteníamos la línea y están extremadamente descontentos de que esa línea se cruzara y que se rompiera esa confianza”, añadió.

Listos para volver al trabajo

Adam Pelletier, un examinador de campo de la Junta Nacional de Relaciones Laborales que fue suspendido el 1 de octubre, se dijo contento de que el compromiso incluya la recontratación de trabajadores despedidos, pero “el acuerdo que se alcanzó casi se siente como el dibujo animado de Charlie Brown donde Lucy sostiene el balón y lo retira de ellos”.

Pelletier, un líder sindical de NLRBU local tres, se había preparado financieramente para el cierre en marzo cuando quedó claro que probablemente no se alcanzaría un acuerdo de financiamiento entre demócratas y republicanos. Afirma que el cierre lo ha hecho sentir “como un peón” porque los trabajadores federales no tenían voz sobre su propio destino.

Los trabajadores federales que hablaron con The Associated Press tenían un mensaje común: que estaban tambaleándose pero listos para volver al trabajo.

“Este ha sido el peor momento en mis 20 años como empleada federal”, dijo Elizabeth McPeak, una empleada del IRS suspendida en Pittsburgh que es la primera vicepresidenta del Capítulo 34 del Sindicato Nacional de Empleados del Tesoro. Señaló que sus colegas tuvieron que suplicar a sus caseros que pospusieran el cobro de los pagos de alquiler y dependieron de bancos de alimentos durante el cierre.

“Un mes sin paga”, dijo McPeak, “es mucho tiempo”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.