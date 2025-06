Empresa de juguetes presenta demanda contra aranceles de Trump ante la Corte Suprema

WASHINGTON (AP) — Una empresa de juguetes de Illinois denunció los aranceles del presidente Donald Trump ante la Corte Suprema el martes, en un intento poco probable de presionar a los jueces para que decidan rápidamente si son legales.

Learning Resources Inc. presentó una apelación solicitando a la Corte Suprema que tome el caso pronto en lugar de permitir que continúe en los tribunales inferiores. La empresa argumenta que el presidente republicano impuso ilegalmente aranceles bajo una ley de poderes de emergencia en lugar de obtener la aprobación del Congreso.

Aunque la empresa ganó una victoria inicial en un tribunal inferior, la orden está en suspenso mientras un tribunal de apelaciones considera un fallo similar que pone un bloqueo más amplio a los aranceles de Trump. El tribunal de apelaciones ha permitido a Trump seguir recaudando aranceles bajo la ley de emergencia antes de los argumentos programados para finales de julio.

La empresa argumentó en documentos judiciales que el caso no puede esperar tanto tiempo, "a la luz del impacto masivo de los aranceles en prácticamente todos los negocios y consumidores en todo el país, y el constante vaivén causado por el irrestricto poder arancelario que el Presidente reclama".

La Corte Suprema suele ser reacia a abordar casos antes de que los tribunales de apelaciones los hayan decidido, lo que reduce las probabilidades de que los jueces acepten escucharlo tan rápidamente como la empresa está solicitando.

Aun así, el CEO de Learning Resources, Rick Woldenberg, declaró que los aranceles y la incertidumbre están teniendo un gran impacto ahora. Está mirando hacia las temporadas de regreso a clases y vacaciones, cuando la empresa suele realizar la mayoría de sus ventas del año.

"Todos los que están subiendo sus precios lo hacen con un sentido de temor", afirmó Woldenberg a The Associated Press. Pero, "no tenemos opción.

Absolutamente no tenemos opción".

Los abogados de la empresa sugirieron que el tribunal podría escuchar los argumentos a finales del verano o principios del otoño.

La administración Trump ha defendido los aranceles argumentando que la ley de emergencia otorga al presidente la autoridad para regular las importaciones durante emergencias nacionales y que el déficit comercial de larga data del país califica como una emergencia nacional.

Trump ha presentado los aranceles como una herramienta para atraer fábricas de regreso a Estados Unidos, recaudar dinero para el Departamento del Tesoro y lograr acuerdos comerciales más favorables con otros países.

Woldenberg indicó que está invirtiendo "enormes recursos" en cambiar la base de suministro de su empresa, pero el proceso es lento e incierto.

"Creo que nuestro caso plantea preguntas de importancia única que esta administración no aceptará a menos que la Corte Suprema se pronuncie sobre ellas", expresó.

Con sede en Vernon Hills, Illinois, los productos de la empresa familiar incluyen la Caja Registradora Calculadora Pretend & Play por US$43,99 y Botley el Robot de Codificación por US$57,99.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.