En 10 innings, Atléticos superan 2-1 a Marineros, que se rezagan a 3 juegos en su división

SEATTLE (AP) — Shea Langeliers conectó un doble que rompió la igualdad cuando había dos outs en la décima entrada y los Atléticos resistieron para superar el sábado 2-1 a los Marineros de Seattle.

Los Atléticos, que lograron cinco hits, también anotaron en la cuarta cuando el boricua Darell Hernaiz impulsó a Jacob Wilson con un sencillo.

El cubano-mexicano Randy Arozarena empató por los Marineros en la sexta entrada con su vigésimo cuarto jonrón, la mayor cifra en su carrera. Su récord anterior era de 23 en 2023 con Tampa Bay.

Seattle se rezagó a tres juegos de Houston, líder de la División Oeste de la Liga Americana, pero mantiene una ventaja de tres juegos sobre Kansas City en la pugna por el último pasaje de comodín a los playoffs.

Tyler Ferguson (3-2) lanzó un episodio y un tercio, sin hits, para llevarse la victoria. Hogan Harris entró con dos corredores a bordo en la décima entrada y consiguió dos outs para su segundo salvamento.

Harris logró que J.P. Crawford bateara un roletazo para una jugada de selección. Luego caminó a Cole Young para llenar las bases antes de que Arozarena bateara un roletazo para un out forzado que puso fin al duelo.

Un total de cinco lanzadores de los Atléticos se combinaron para permitir solo tres hits.

Wilson sumó dos hits a la causa de los Atléticos. Regresó el viernes tras una estancia de 23 juegos en la lista de lesionados y lidera a los novatos de las Grandes Ligas con 118 hits.

El dominicano Víctor Robles, activado de la lista de lesionados de 60 días por los Marineros el sábado y elegible para jugar mientras apela una suspensión de 10 juegos por lanzarle un bate a un lanzador en un juego de ligas menores el domingo pasado, fue titular en el jardín derecho. Se fue de 4-1.

Por los Atléticos, el puertorriqueño Hernaiz de 4-1 con una empujada. El mexicano Luis Urías de 3-0.

Por los Marineros, el cubano-mexicano Arozarena de 5-1 con una anotada y una producida. Los dominicanos Julio Rodríguez de 4-0, Robles de 4-1. El venezolano Eugenio Suárez de 3-0.