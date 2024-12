En Chicago: el farmacéutico que convirtió un hotel en un castillo de tortura y fue condenado a muerte

Chicago es una ciudad repleta de cultura, pero también esconde relatos oscuros, como el que tiene como protagonista a H.H. Holmes, conocido popularmente como “Dr. Holmes”. Aunque nació con el nombre Herman Webster Mudgett. Un personaje de apariencia carismática y habilidades de persuasión, que se convirtió en el primer asesino en serie de Estados Unidos. Sus crímenes, cometidos en el llamado “Hotel de los Horrores”, marcaron un capítulo macabro en la historia criminal de Estados Unidos.

Sus crímenes, cometidos en el llamado “Hotel de los Horrores”, marcaron un capítulo macabro en la historia criminal de Estados Unidos X (@marlaisabelle)

El primer asesino en serie de Estados Unidos

El concepto de asesino en serie no existía formalmente en esa época, pero ahora se utiliza para referirse a una persona que comete tres o más homicidios en un período extendido, con pausas entre cada uno, y a menudo con un patrón que revela una motivación psicológica específica. Sin embargo, lo que distingue a Holmes de otros criminales de su tiempo es la organización meticulosa detrás de sus asesinatos.

Su hotel, repleto de trampas y pasadizos secretos, no solo era un lugar para atraer víctimas, sino un escenario diseñado para el control y la tortura. El oriundo de Gilmanton, New Hampshire, no solo mataba personas, sino que creaba un entorno que facilitaba sus crímenes y les otorgaba un nivel de anonimato que pocos asesinos han logrado.

El Hotel de los Horrores: un castillo de trampas y muerte

En 1885, Holmes llegó a Chicago, Illinois, y comenzó a construir un hotel que en apariencia era normal. Sin embargo, su diseño escondía un propósito siniestro. El edificio de tres pisos tenía más de 60 habitaciones, pasadizos secretos y trampas mortales. Además, un sótano con dispositivos para deshacerse de los cuerpos.

Holmes supervisaba personalmente la obra, despidiendo a los contratistas para que nadie conociera los planos completos. El hotel era un laberinto de engaños. Había habitaciones insonorizadas, escaleras que no llevaban a nada, puertas falsas y toboganes que conducían al sótano.

Allí, Holmes disolvía cuerpos en ácido, los quemaba o los vendía a instituciones médicas. Además, usaba gas para dejar inconscientes a sus víctimas antes de torturarlas o asesinarlas.

De estafador a asesino en serie

Holmes no solo era un asesino, sino también un estafador experto. Desde joven mostró una fascinación por los cadáveres, lo que lo llevó a estudiar medicina. Durante su formación, robaba cuerpos de la universidad para hacer experimentos y defraudar a aseguradoras. También usaba su encanto para manipular a mujeres ricas, a quienes estafaba antes de desaparecer.

Holmes supervisaba personalmente la obra del hotel, despidiendo a los contratistas para que nadie conociera los planos completos X (@historicalenemy)

Su vida criminal comenzó con su matrimonio con Clara Lovering, quien financió sus estudios. Después de abandonarla, repitió su estrategia con otras mujeres, como Myrta Belknap y Melisa Holden. Todas ellas desaparecieron sin dejar rastro, víctimas de su engaño y crueldad.

El principio del fin: así fue descubierto el Dr. Holmes

El declive de Holmes comenzó después de la Exposición Universal de Chicago de 1893, cuando los ingresos de su hotel disminuyeron. Intentó incendiar el edificio para cobrar el seguro, pero su fraude fue descubierto y tuvo que huir. En Texas, continuó con sus estafas, pero fue arrestado tras una denuncia de un antiguo compañero de celda, quien lo delató por incumplir un acuerdo financiero.

Durante la investigación, la policía descubrió el alcance de sus crímenes. En el Hotel de los Horrores encontraron restos humanos, aunque Holmes solo confesó 27 asesinatos. Sin embargo, según National Geographic, la investigación considera más de 200. Su juicio comenzó en octubre de 1895 y terminó con una sentencia de muerte.

Leyenda y final: la ejecución de H.H. Holmes

Holmes fue ejecutado en la horca el 7 de mayo de 1896. Antes de morir, lanzó una maldición contra quienes lo habían perseguido, alimentando rumores de su posible escape y muerte en Paraguay.

Holmes recibió la pena de muerte por sus crímenes y fue ejecutado en la horca el 7 de mayo de 1896 X (@marlaisabelle)

Su legado perdura por la frialdad y el cálculo con los que cometió sus crímenes. H.H. Holmes se convirtió en un símbolo del lado más oscuro de la humanidad. Aunque en su momento no existía la categoría de “asesino en serie”, la historia de Holmes hoy representa el arquetipo de este tipo de criminal: meticuloso, manipulador y despiadado.

LA NACION