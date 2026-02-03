En el mundo operan hasta 800 navíos de la "flota fantasma", según EEUU

Hasta 800 embarcaciones de la denominada "flota fantasma" bajo sanciones operan alrededor del mundo y solo un pequeño porcentaje han sido interceptadas, aseguró el martes un alto oficial de la Guardia Costera de Estados Unidos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó en diciembre un "bloqueo" de petroleros sancionados desde o hacia Venezuela, al lanzar una campaña en la que fuerzas de su país han tomado hasta ahora el control de siete naves.

"Estimamos que hay probablemente unos 600 o 800 barcos de la flota fantasma sancionados... entre Irán, Venezuela, China y Rusia", dijo el contralmirante David Barata en una audiencia ante el Congreso.

"Es un porcentaje muy pequeño" de naves el que ha sido incautado, agregó.

Los barcos de la "flota fantasma" utilizan varios medios para ocultar sus identificaciones y ubicaciones. "Usan documentos falsos, títulos de propiedad falsos. Se apropian de números de embarcaciones que ya han sido destruidas", explicó Barata.

Washington ha desplegado una importante fuerza naval en el Caribe con la que ha atacado presuntas lanchas del narcotráfico, incautado buques sancionados y llevado a cabo una operación militar con la que derrocó al líder venezolano Nicolás Maduro el 3 de enero.

Entre los barcos incautados por Estados Unidos en las últimas semanas estaba una nave vinculada a Rusia, la cual fue capturada en el Atlántico norte luego una persecución desde las costas de Venezuela.

La marina francesa por su parte, interceptó un tanquero vinculado con Rusia en el Mediterráneo el mes pasado, escoltándolo a puerto, luego de haber detenido otra nave relacionada con Moscú en septiembre.