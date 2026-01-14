Encuentro de alta tensión en la Casa Blanca sobre Groenlandia

Los jefes de la diplomacia danesa y groenlandesa visitan el miércoles la Casa Blanca para tratar de reducir tensiones por las ambiciones de Estados Unidos sobre Groenlandia, un territorio autónomo que Donald Trump prometió arrebatar a su viejo aliado europeo.

Desde que regresó al cargo hace casi un año, Trump ha hablado de tomar esta estratégica y poco habitada isla en el Ártico. Pero elevó el tono después del letal ataque estadounidense en Venezuela el 3 de enero, con el que depuso a Nicolás Maduro.

El ministro de Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, solicitó la reunión al secretario de Estado estadounidense Marco Rubio. La reunión finalmente tendrá lugar en la Casa Blanca, ya que el vicepresidente, JD Vance, pidió participar.

La jefa diplomática de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, también estará presente.

Løkke dijo que esperaba "aclarar algunos malentendidos", aunque está por verse si la administración Trump también lo considera un malentendido y quiere rebajar el tono hacia su aliado en la OTAN.

Interrogado por periodistas el martes sobre declaraciones del primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, sobre que la isla prefiere seguir como territorio autónomo de Dinamarca, Trump respondió: "Es su problema".

"No sé nada sobre él, pero va a ser un gran problema para él", dijo Trump.

El republicano dijo el viernes que tendría Groenlandia "lo quieran o no" y "si no logramos hacerlo de la forma fácil, lo haremos por las malas", expresó el mandatario estadounidense.

Trump argumenta que su país necesita este territorio porque de no hacerlo, entonces lo ocuparían Rusia o China.

Las dos potencias rivales han intensificado su actividad en el Ártico, donde el hielo se derrite debido al cambio climático, pero ninguna reclama Groenlandia.

A la espera de la reunión de este miércoles, Dinamarca trató de reforzar su posición, anunciando que robustecerá su presencia militar en Groenlandia.

"Continuaremos reforzando nuestra presencia militar en Groenlandia, pero igualmente insistiremos en el seno de la OTAN para más ejercicios y una presencia mayor de la OTAN en el Ártico", escribió el ministro danés de Defensa, Troels Lund Poulsen, en un comunicado a AFP.

Con un eco de la autopercepción estadounidense del siglo XIX de poseer un "Destino Manifiesto" para expandirse, Trump ha hablado de la necesidad de que Estados Unidos crezca.

Incorporar Groenlandia y sus 2,16 millones de km2 impulsaría a Estados Unidos por encima de China y Canadá para convertirse en el segundo país más grande del mundo por extensión territorial, después de Rusia.

Vance hizo en marzo una visita no solicitada a Groenlandia, pero solo fue a Pituffik, la histórica base estadounidense de la isla, sin mezclarse con los residentes locales, que son unos 57.000.

- ¿Es posible la cooperación? -

"Si Estados Unidos sigue con: 'Tenemos que tener Groenlandia a toda costa', podría ser una reunión muy breve", dijo Penny Naas, vicepresidenta senior del German Marshall Fund, un centro de estudios de Washington.

"Con un ligero matiz, podría llevar a una conversación diferente", agregó.

Pero tanto Dinamarca como Groenlandia, un territorio autónomo del país europeo, se oponen firmemente a los proyectos de Donald Trump.

"Groenlandia no quiere ser propiedad de Estados Unidos. Groenlandia no quiere ser gobernada por Estados Unidos. Groenlandia no quiere formar parte de Estados Unidos", declaró el primer ministro groenlandés Jens-Frederik Nielsen en una rueda de prensa en Copenhague, antes de las conversaciones en Washington.

Nielsen habló junto a la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, quien dijo que no ha sido fácil enfrentar "una presión completamente inaceptable de nuestro aliado más cercano".

Dinamarca ha rechazado las afirmaciones de Estados Unidos de que no está protegiendo Groenlandia de Rusia y China. Según Copenhague, ha invertido casi US$ 14.000 millones para reforzar su presencia militar en el Ártico.

Dinamarca es miembro fundador de la OTAN y sus fuerzas armadas se unieron a Estados Unidos en las guerras de Afganistán e Irak.