Entran en vigor nuevos aranceles en EE. UU. tras sentencia de Corte Suprema

Estados Unidos empezó a aplicar este martes un nuevo arancel a las importaciones por decisión del presidente Donald Trump, quien está dispuesto a mantener su agenda proteccionista tras

Estados Unidos empezó a aplicar este martes un nuevo arancel a las importaciones por decisión del presidente Donald Trump, quien está dispuesto a mantener su agenda proteccionista tras el revés de la Corte Suprema

Trump anunció el pasado viernes, luego de la sentencia del alto tribunal contra su política comercial, que no iba a bajar la guardia y que los aranceles que imponía serían reemplazados por un gravamen generalizado que inicialmente sería del 10%

El mandatario posteriormente dijo que los aumentaría a 15%, aunque se mantendrían exclusiones para bienes cubiertos por investigaciones de sectores específicos o por el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá

