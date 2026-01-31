Enviado de EEUU reporta conversaciones "constructivas" con Rusia sobre Ucrania

El enviado especial del presidente Donald Trump Steve Witkoff celebró el sábado haber mantenido conversaciones "constructivas" en Florida con el enviado ruso Kirill Dmitriev, como parte de los esfuerzos de mediación de Estados Unidos para poner fin a casi cuatro años de guerra en Ucrania.

La reunión se celebró justo un día antes de que los negociadores ucranianos y rusos se encuentren en Abu Dabi para debatir un plan de paz apoyado por Estados Unidos.

"Nos sentimos alentados por esta reunión, que demuestra que Rusia está trabajando por la paz en Ucrania", escribió en su cuenta de X, donde indicó que la delegación estadounidense también incluía al secretario del Tesoro, Scott Bessent; al yerno del presidente, Jared Kushner; y al consejero de la Casa Blanca Josh Gruenbaum.

Una fuente cercana a las negociaciones había informado a la AFP el sábado que el encuentro había comenzado a las 8H00 locales (13H00 GMT).

Ninguna de las partes ha informado del contenido de la reunión.

Dmitriev, el principal enviado económico del presidente ruso Vladimir Putin, se reunió con Witkoff y Kushner en enero, al margen del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

También mantuvo conversaciones con negociadores estadounidenses sobre Ucrania en una visita a Miami en diciembre.

Está previsto que la segunda ronda de conversaciones en Abu Dabi comience el domingo, aunque el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo que el calendario puede sufrir alteraciones debido a la crisis entre Estados Unidos e Irán.

Los equipos de Ucrania y Rusia se reunieron el viernes y el sábado de la semana pasada en Abu Dabi en sus primeras negociaciones cara a cara sobre el plan de paz impulsado por Trump.

Estados Unidos afirma que ambas partes están cerca de alcanzar un acuerdo, pero hasta ahora no han sido capaces de llegar a un compromiso. El principal escollo es la cuestión de la repartición territorial de algunas zonas de Ucrania, según Kiev.

El Kremlin afirmó el viernes que Putin había aceptado una petición de Trump para poner detener temporalmente los ataques contra Ucrania.