Enviado de Estados Unidos ante la ONU promete "defender cada centímetro del territorio de la OTAN"

El nuevo enviado de Washington ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, prometió el lunes "defender cada centímetro del territorio de la OTAN" durante una reunión de emergencia sobre la incursión de aviones de combate rusos en el espacio aéreo de Estonia, miembro de la alianza militar transatlántica.

La OTAN desplegó aviones después de que tres cazas rusos violaran el espacio aéreo estonio durante 12 minutos el viernes, lo que provocó quejas por una nueva y peligrosa provocación y la negativa de Moscú.

Estonia solicitó una reunión del Consejo de Seguridad en respuesta a la incursión rusa, que calificó de "una desfachatez sin precedentes".

"Como dijimos hace nueve días, Estados Unidos respalda a sus aliados de la OTAN ante estas violaciones del espacio aéreo. Y quiero aprovechar esta primera oportunidad para reiterar y enfatizar que Estados Unidos y nuestros aliados defenderán cada centímetro del territorio de la OTAN", declaró el embajador Waltz.

Este incidente se produce días después de que Polonia y Rumania, también miembros de la alianza transatlántica, denunciaran intrusiones aéreas de Rusia.

El domingo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se sumó a la condena de la última violación del espacio aéreo y se comprometió a defender a Polonia y a los países bálticos en caso de una escalada por parte de Rusia.

