Enviado especial de Trump prevé “avance decisivo” en Oriente Medio en pocos días

El enviado especial estadounidense Steve Witkoff dijo el miércoles que esperaba un "avance decisivo" relacionado con Gaza en los próximos días, después de que Donald Trump presentara un plan a los países de la región.

"Tenemos esperanzas, y podría decir incluso confianza, de que en los próximos días podremos anunciar algún tipo de avance decisivo", dijo Witkoff en una cumbre al margen de la Asamblea General de la ONU.

Witkoff, un aliado de Trump del sector inmobiliario que se ha convertido en su embajador itinerante, dijo que el presidente estadounidense expuso sus ideas al reunirse con un grupo de países árabes e islámicos el martes, al margen de la Asamblea General de la ONU.

"Presentamos lo que llamamos el plan de 21 puntos de Trump para la paz en Medio Oriente y Gaza", dijo Witkoff.

"Creo que aborda las preocupaciones de Israel así como las preocupaciones de todos los países vecinos de la región", añadió.

Witkoff y Trump han expresado repetidamente su esperanza de poner fin a la devastadora guerra que ya lleva casi dos años.

El secretario de Estado Marco Rubio se mostró más pesimista en un viaje la semana pasada a Israel, que ha lanzado una nueva ofensiva masiva para tomar la ciudad de Gaza.

