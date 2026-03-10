Enviado estadounidense Witkoff "probablemente" viaje a Israel la próxima semana

El enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff, dijo el martes que es posible que viaje a Israel la próxima semana para coordinar la ofensiva bélica de ambos países contra Irán.

Estados Unidos e Israel lanzaron el 28 de febrero una gran campaña militar contra Irán, que según Washington busca frenar las amenazas nucleares y de misiles de Teherán.

"Probablemente hagamos ese viaje la próxima semana, pero por ahora no estamos seguros", afirmó Witkoff en una entrevista con el canal de noticias financieras CNBC.

El emisario de Trump confirmó que el viaje que tenía previsto hacer a Israel esta semana junto con el yerno del presidente, Jared Kushner, fue cancelado.

Los medios estadounidenses informaron sobre divergencias entre Washington e Israel en torno a la conducción de la guerra, especialmente tras los ataques israelíes del fin de semana contra depósitos de combustible en Teherán.

Witkoff intentó restarle importancia a esa situación.

"La visita que teníamos intención de hacer tiene menos que ver con limar diferencias, porque realmente no creo que haya muchas diferencias", dijo Witkoff.

"Tiene mucho más que ver con la coordinación, con entender dónde están ellos, hablar de todas esas cosas distintas de las que es importante hablar si hay un acuerdo o si no lo hay", agregó.

Cuando le preguntaron si Estados Unidos e Israel estaban alineados en cuanto a los objetivos de la guerra, respondió: "Israel es un país de una sola bomba. Una bomba los elimina, y por eso es algo tan existencial para Israel".

Witkoff volvió a destacar que Irán no estaba negociando de buena fe y que no estaba buscando un acuerdo nuclear, lo cual llevó a Trump a ordenar ataques.