Enviado y el yerno de Trump viajan a Egipto para negociar la liberación de rehenes en Gaza
El enviado del presidente Donald Trump para Oriente Medio, Steve Wikoff, y su yerno Jared Kushner vi
El enviado del presidente Donald Trump para Oriente Medio, Steve Wikoff, y su yerno Jared Kushner viajan a Egipto para ultimar las negociaciones sobre los términos de la liberación de los rehenes en Gaza, tras la aceptación por parte de Hamás del plan estadounidense, anunció este sábado la Casa Blanca.
Witkoff y Kushner estarán en el país árabe para concluir las condiciones de las liberaciones, declaró a la AFP un funcionario de la presidencia estadounidense bajo condición de anonimato.
Trump instó el viernes a Israel a "cesar de inmediato el bombardeo de Gaza" para permitir la liberación de los rehenes después de que el movimiento islamista palestino anunciara la aceptación de su plan.
