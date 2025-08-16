Erin se convierte en huracán categoría 3 en el Caribe y podría seguir fortaleciéndose
MIAMI (AP) — Erin se convirtió en un huracán de categoría 3 en el Caribe temprano el sábado y se espera que continúe fortaleciéndose a lo largo del día, dijo el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).
El meteoro estaba a 275 kilómetros (170 millas) al noreste de Anguilla con vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros/hora (120 mph) y avanzaba en dirección oeste-noroeste a 31 km/h (20 mph).
Aunque no se prevé que toque tierra, los fuertes vientos afectaban ya a islas cercanas. El NHC apuntó que se espera que Erin se desvíe de la costa continental de Estados Unidos.
