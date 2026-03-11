Error de coordenadas provocó ataque de US$ en escuela iraní, según New York Times

Estados Unidos fue responsable de un ataque con un misil Tomahawk contra una escuela iraní, debido a un error en la identificación del objetivo, informó este miércoles el diario The New York Times.

Citando a funcionarios estadounidenses, el periódico sostuvo que la investigación sobre el ataque del 28 de febrero todavía está en curso, pero las conclusiones preliminares apuntan hacia una responsabilidad de Estados Unidos.

Según el periódico, el ejército estadounidense estaba llevando a cabo ataques contra una base iraní adyacente al edificio de la escuela, que en el pasado había formado parte de la instalación militar. Las coordenadas utilizadas para el ataque se establecieron usando datos desactualizados, informó el Times.

Irán informó que el ataque contra la escuela primaria en la ciudad sureña de Minab dejó más de 150 muertos.

El presidente Donald Trump sugirió a principios de esta semana que los propios iraníes podrían haber sido responsables del hecho, pero luego declaró que aceptaría el resultado de la investigación, cualquiera que fuera.