Es argentino, pero su novia vive en Colombia y le hizo una sorpresa que lo dejó atónito

Las relaciones a distancia tienen sus complejidades; más aún si los integrantes de la pareja se encuentran en países diferentes. Con las limitaciones que implica la separación geográfica, muchas veces suelen ideárselas para mostrar su amor. Eso fue lo que hizo Isa Osorio. La colombiana quiso asombrar a su novio, que vive en Argentina, y organizó una increíble sorpresa que lo dejó atónito.

La influencer decidió compartir el video del tierno momento a través de su cuenta de TikTok @isaosoriov.:“Llego de sorpresa donde vive mi novio”, comenzaba el clip donde aparecía Isa en un concierto. De fondo sonaba la banda colombiana Morat. A la vez, la joven interpretaba con pasión una de las canciones, mientras se filmaba. El plan para sorprender a su pareja apenas había comenzado.

Isa explicó que le envió este material a su chico y le pidió que grabara su reacción. En un recuadro pequeño apareció él, sonriente, mientras veía a su novia cantar a todo pulmón una estrofa que encajaba perfecto con su situación: “de Bogotá hasta Buenos Aires”.

Es argentino y recibió una increíble sorpresa por parte de su novia colombiana

La intención de la joven era simple. Quería que su pareja viera el video que había preparado desde hace tiempo con algunas imágenes de su vida, solo segundos antes de que ella llegara a tocar su puerta. Con esto en mente, Isa se dio a la tarea de buscar boletos para poder viajar al sur. Su anhelo era pasar algunos días de calidad juntos, antes de Navidad. En otras imágenes compartió cómo abordó el avión y también cómo llegó a Buenos Aires.

Justo entonces, su novio, que aún veía el clip, se detuvo. En el video apareció el mensaje: “Abre la puerta ya”, acompañado de un emoji de corazón. Por unos segundos, el joven se queda pasmado y mira a la cámara. Cuando reacciona, se levanta y camina hacia la entrada de su casa.

Aunque ya presentía lo que pasaría, la sorpresa fue la misma. Isa estaba ahí e inmediatamente se abrazaron. Ambos se mostraron emocionados y solo atinaron a sonreír, nerviosos: ”¿Por qué estás llorando?”, le preguntó la colombiana cuando notó las lágrimas en los ojos del chico. El argentino seguía en shock y solo la miraba boquiabierto. Nunca se imaginó que recibiría la visita.

Isa y su novio argentino durante el reencuentro TikTok / @isaosoriov

Una vez que la emoción se disipó un poco, él expresó su incredulidad: “Un minuto atrás, estabas en tu habitación en Medellín, y ahora acá”, dijo, en referencia al video que había visto segundos antes.

El emotivo material emocionó a miles de usuarios de la comunidad virtual. Hasta el momento tiene 1,7 millones de reproducciones y una gran cantidad de comentarios. Los usuarios se unieron a las reacciones: “Hermosos, no sé quiénes son, pero cásense”; “Uno no se merece menos. Se me salió una lagrimita”, escribieron.

En tanto, la canción del grupo Morat “No se va”, lanzada en 2018, se volvió bastante popular en TikTok. Desde hace tiempo, la comunidad virtual comparte momentos románticos con sus parejas mientras la melodía suena de fondo.

