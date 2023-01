Es azafata y recibió una discriminadora negativa por parte de una aerolínea

escuchar

Una empresa reclutadora de personal y una aerolínea fueron denunciadas por sus prácticas discriminatorias en el proceso de selección y contratación de asistentes de vuelo para la aerolínea Kuwait Airways. Mujeres aspirantes en España denunciaron haber recibido comentarios ofensivos por parte de los encargados, y a ellas se les sumó el testimonio de otra candidata que los acusó de racismo.

“Siento tener que anunciarle que Kuwait Airways no va a contratar tripulantes de cabina de piel oscura”, es el mensaje que recibió una de las aspirantes al empleo vía Whatsapp, según publicó elDiario.es. La mujer española, con ascendencia africana, ya había pasado las pruebas, incluida una que se realizó de forma presencial por parte de la empresa Meccti en un hotel de Madrid, en noviembre pasado, para completar el proceso y finalmente ser contratada.

Esta es la captura de pantalla compartida por la mujer aspirante que revela haber sufrido discriminación por la aerolínea eldiario.es - eldiario.es

La discriminación racial ocurrió cuando tuvo que enviar fotografías a la responsable de selección, quien respondió con esa frase a las aspirante. La mujer fue repentinamente descartada, y también la eliminaron del grupo que la empresa había creadopara reunir a las seleccionadas.

“Me sentí denigrada, discriminada como una mercancía, esto me ha afectado mucho”, reveló María, un nombre que oculta su verdadera identidad, al mismo medio. La encargada de contrataciones que se comunicó con ella deslindó a la agencia reclutadora de los criterios empleados, argumentando que ellos solo actúan como intermediarios: “Kuwait Airways toma su propia decisión al respecto”.

De acuerdo con la información de Eldiario.es, la compañía acostumbra publicar en Instagram las fotografías de las seleccionadas para felicitarlas. Algo que también habrían hecho en noviembre; entre las 17 mujeres aparecía María, pero la imagen ya no está disponible en sus redes sociales.

Pero las acusaciones por discriminación racial no son las únicas que han puesto en tela de juicio los procedimientos tanto de Kuwait Airways como de Meccti. Esta semana, el medio publicó los testimonios de tres mujeres que acudieron a la cita de selección en un hotel de Madrid y les solicitaron quedarse en ropa interior.

Bianca, una de las entrevistadas por eldiario.es, reveló detalles sobre el maltrato que vivieron alrededor de 60 personas que se presentaron el mismo día “La primera chica salió llorando y nos contó que le habían hecho quitarse casi toda la ropa, salvo la interior”. A esta joven le costó creer tal requisito, hasta que llegó su turno y fue víctima de las mismas acciones.

“Luego me pidió que me subiera el vestido. Me lo subí un poquito, me llegaba hasta justo por debajo de la rodilla, y ella me lo subió hasta las bragas. El vestido tenía un cierre por la espalda y me pidió que me lo bajara hasta la cintura y me quedara en corpiño. Ella decía que era para ver que no teníamos cicatrices, marcas de nacimiento, tatuajes, etc. Iba dando vuelta para mirar exageradamente mi cuerpo”, relató sobre el momento que vivió.

Las mujeres aseguran que les solicitaron quedarse en ropa interior para ser inspeccionadas Unsplash

Las otras dos mujeres compartieron historias similares, en las que fueron inspeccionadas hasta el mínimo detalle, señaladas por la forma de su cuerpo, por usar gafas, por tener tatuajes y por la textura de su piel, con frases como: “Necesitas adelgazar siete kilos”, “Tienes el cuerpo como una montaña rusa”.

Meccti está siendo investigada por las autoridades competentes en España, pero la empresa negó todas las acusaciones y asegura que se emprenderán acciones legales por injurias.

LA NACION