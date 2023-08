escuchar

Una azafata reveló cuál es la técnica que usa cuando no quiere estar en contacto con los pasajeros o tiene la necesidad de descansar un poco. Al parecer, al igual que en todos los trabajos, los auxiliares de vuelo tienen atajos y trucos desconocidos para hacer la jornada laboral más llevadera. En su caso, se esconde de la gente en un lugar privado del avión, al que puede acceder fácilmente y sin llamar la atención. Generó una ola de comentarios y opiniones divididas entre la comunidad virtual.

Se trata de la usuaria @amandamoseguera, quien ya es conocida en TikTok por hacer contenido acerca de vuelos y viajes. Tiene poco más de 700 mil seguidores, que regularmente interactúan con ella y le piden que les revele datos desconocidos sobre los tripulantes de cabina. Así que en uno de sus últimos clips quiso mostrarles un poco más de la vida aérea y bromeó sobre cómo logra pasar desapercibida mientras se oculta en la cocina.

Aseguró que cuando tiene la oportunidad de ir en la posición C de la aeronave en un día de trabajo, puede trasladarse en solo unos pasos a la galería contigua. Dicha posición se encuentra en la parte trasera del avión, lo que significa que los azafatos que están ahí interactúan menos que sus compañeros con los pasajeros y, por lo tanto, tienen más tiempo muerto.

Una azafata reveló dónde se esconde de los pasajeros cuando quiere dascansar

Entonces, por su parte, la tiktoker enfatizó que puede darse el lujo de descansar o simplemente irse cuando no quiere tratar con más gente. “Nunca me encontrarás. Por razones legales, esto es una broma”, destacó en la descripción de su posteo.

En cuanto a la reacción que tuvieron los usuarios, muchos expertos en el ámbito aéreo no estuvieron de acuerdo con que viajar en la C fuera lo mejor. Además, algunas personas contaron sus propias experiencias con las auxiliares que las atendieron cuando les tocó viajar en esa posición: “Los motores además son un poco más silenciosos allí”; “Estas azafatas son las mejores porque te rellenan el café con frecuencia cuando estás sentado atrás”; “Seguro es solitaria en su vida habitual”; “¿Cómo puedes no elegir la posición A?”.

Más secretos a bordo

Son muchas las azafatas que generalmente comparten secretos de su profesión en las plataformas digitales. Una de ellas es Kamila Jakubjakova, quien desempeñó este cargo por tres años y ahora brinda recomendaciones para tener trayectos más placenteros. En una de sus últimas jornadas de tips, dijo que existe una manera de estar más cómodo: buscar cómo recibir un buen servicio de comida.

La azafata consideró que para quienes se dedican a lo mismo que ella era mejor trabajar en la parte trasera de la aeronave @amandamoseguera/TikTok

Para eso es necesario comprar un pasaje con un asiento en las primeras filas, ya que ahí es donde comienza la entrega de comida y así se logrará ser uno de los primeros en contar con el menú, reveló para Eshores. Incluso aseguró que si hubiera varias opciones de plato, los pasajeros de adelante elegirían antes que el resto. Si por algún motivo una de las variedades se terminara, las personas de atrás ya no podrían escogerla. “Es más probable que obtenga su opción preferida de comida allí”, afirmó.

