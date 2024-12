Es cubano, emigró a Miami y así lo estafaron dentro de Walmart: “No sabía si reírme o llorar”

Un joven inmigrante de origen cubano, que vive en Miami, Florida, fue víctima de una estafa cuando se encontraba de compras en un supermercado de la cadena Walmart. Según relató en sus redes sociales, fue engañado por un hombre que le vendió una cadena de oro de 14 quilates por apenas 100 dólares.

El joven se fue de la tienda convencido de que había hecho un gran trato, pero al llegar a su casa descubrió que la joya era falsa. “No sabía si reírme o llorar”, contó.

Estafa en un Walmart de Florida: cómo fue el engaño

El joven inmigrante, que en su cuenta de TikTok es conocido como @el_yoha10, explicó que todo pasó cuando se encontraba de compras en un Walmart de Miami.

Cerca de la sección de los productos de pesca, fue abordado por un hombre. “Se me acerca un señor mayor y me dice, en inglés, si quería comprar una cadena de oro en 200 dólares”, relató.

El joven contó que fue abordado por el estafador en la sección de pesca de un Walmart en Florida Steven Senne - AP

Si bien él no habla inglés, explicó que la charla fue traducida por sus primos, que son estadounidenses. El hombre le ofreció una cadena, supuestamente de oro de 14 quilates, como “las que se venden en las tiendas caras”, detalló el muchacho. Y agregó que para convencerlo, el estafador usó diferentes métodos para mostrarle que la cadena era auténtica: “La raspó, la quemó, la pasó por un imán adelante mío y no se pegó”.

Así, el joven, se convenció de que la joya era de oro y buscó obtener una rebaja en el precio. “Yo, haciéndome el negociante, le dije que lo único que tenía eran cien dólares”, comentó. Cuando el vendedor aceptó esa suma, el muchacho fue hasta un cajero, retiró el dinero y le pagó la cadena. Se fue a su casa convencido de que había hecho un gran trato, pero no era así.

Cómo descubrió que lo estafaron

Ya en su casa, el joven le mostró la cadena a su familia. “Mis padres me dijeron que era falsa y yo les decía: ‘mira, dice 14 quilates, es de oro’”, explicó entre risas.

Recién se convenció de que lo habían engañado, cuando su tío le explicó que ese era un engaño común. “No sabía si reírme, llorar o tragarme la cadena”, reconoció el creador de contenido, quien de todas maneras se tomó la situación con humor y confesó que suele usar la cadena. “No me quedó más remedio que llevarla, porque me costó US$100″, dijo.

Su consejo para evitar estafas y las reacciones en las redes sociales

Si bien el joven lamentó la pérdida de su dinero, optó por tomar la situación con humor y aprender de lo ocurrido. También buscó prevenir a sus seguidores, para que no caigan en estafas de este tipo.

“Tengan cuidado, caballeros, como caí yo, puede caer cualquiera. Aquí la gente es más inteligente que uno”, aconsejó mientras mostraba a la cámara la falsa cadena de oro que compró.

En los comentarios de su publicación, otros usuarios de TikTok lo apoyaron y destacaron que la pérdida no fue mayor: “Por lo menos fueron US$100 y no US$200″, escribió uno. Otros, en cambio, bromearon por el hecho de que la use aunque sepa que es falsa: “Bueno, tú di que es oro y listo”.