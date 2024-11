Es experta en fitness y le regaló una “torta de cumpleaños” de carne a su hija y se volvió viral

La elección de patrones de alimentación saludable es una tendencia muy valorada en los Estados Unidos. Lo cierto es que cuando esos hábitos implican dejar atrás ciertas tradiciones las opiniones aún están divididas. La experta en fitness y salud Dani (@dani_fitmom) fue el centro de un debate viral en TikTok luego de mostrar la torta que le ofreció a su hija por sus 2 años de vida: un filete tomahawk decorado y con velitas.

“Hemos hecho bistec en lugar de pastel para cada cumpleaños para todos mis hijos ... “¡Es lo que prefieren!!!”, detalló @dani_fitmom en la publicación que acompaña el polémico video. En las imágenes se puede ver a la pequeña feliz soplando el tomahawk y luego comiéndolo con maestría.

Una torta original

Según detalló la usuaria “el pastel” del primer aniversario de la niña había sido similar y había causado mucha polémica en las redes por lo que esta vez intentó algún cambio. Sin embargo, la pequeña eligió el tomahawk. “Supuse que deberíamos INTENTAR agregar algo dulce este año para ver si le gusta. Miles de personas dijeron que se estaba “perdiendo algo”, así que este año le ofrecí bistec y galletas de cumpleaños. ¡Ella no las quería! ¡Solo quería el bistec bañado en mantequilla!”, explicó la madre.

Entrevistada por Newsweek la mujer explicó que la familia “mantiene un estilo de vida centrado en la nutrición incluso en los cumpleaños”, y que el bistec es la comida favorita de la pequeña Oli desde que empezó con los alimentos sólidos. Además, resaltó que un filete tomahawk de primera calidad es más económico que un pastel personalizado repleto de ingredientes dudosos.

“¿Por qué iba a pagar cien dólares por un pastel que tiene Red Dye 40?”, replicó la madre saludable en la entrevista, trayendo a la mesa de discusión un ingrediente que se usa tradicionalmente para darle color a las preparaciones de repostería en los Estados Unidos y actualmente se encuentra investigación por sus potenciales peligros para la salud de los niños, detallaron desde NW.

Las opiniones de los usuarios

“Está comiendo mejor que el 99% de los EE. UU.”, publicó un usuario, mientras que otro celebró: “¡Me encanta esto! Se ríen de mí y me tratan mal por no dejar que mis hijos de dos años coman dulces de Halloween, estoy tan harta de eso”.

Sin embargo, no todo fueron elogios: “Esto es lo que le regalo a mi perro por su cumpleaños”, lanzó un tiktoker y otro en la misma línea agregó: “¡Esta es una gran inspiración para el primer cumpleaños de mi hija en enero! Es una Golden retriever”.

La niña estaba feliz, pero en las redes se generó polémica. (TikTok)

Ante la polémica, la mujer le contó que lejos de molestarle, el debate la entretenía. Relató que muchas personas habían modificado sus hábitos a partir de sus publicaciones y consejos y que, lo más importante es que la pequeña Oli era muy feliz.

“Los comentarios son realmente muy entretenidos de leer, es una gran división. Comencé a publicar los filetes de cumpleaños de mis bebés hace unos dos años y, desde entonces, veo a muchas otras familias publicando videos similares. Así que creo que ha inspirado a muchas familias y ha iniciado nuevas tradiciones para muchos”, concluyó.

