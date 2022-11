Es experto en recursos humanos y muestra la conducta “innecesaria” de la gente tras las entrevistas de trabajo

escuchar

Las tendencias laborales están en continuo cambio, sobre todo a raíz de la pandemia de Covid que impulsó el auge del trabajo remoto. Desde entonces, otros conceptos han aparecido entre las tendencias, como la renuncia silenciosa. De acuerdo con Dan, un consultor de recursos humanos, una de las partes más importantes en el proceso de reclutamiento del personal debería desaparecer. Se trata de la nota de agradecimiento, que se manda después de cada ronda de entrevistas y en la que se reitera el interés del candidato por el puesto. Su video, compartido en el canal @dan_from_hr, acumula miles de vistas y un intenso debate: “Este es uno de los elementos más estúpidos de la contratación”, abrió Dan.

De acuerdo con el profesional, las cartas de agradecimiento y de presentación quedarán obsoletas. Las primeras son un breve correo que muestran supuestamente la gratitud del candidato. En su video, el también tiktoker destacó una conversación de LinkedIn que vio sobre estas notas, cuando una gerente se sorprendió porque los candidatos más jóvenes no las hacían.

Desde su perspectiva, si en la entrevista se tiene un vínculo intenso o inspirador, puede ser que el solicitante se sienta en la obligación de hacer su nota, por lo que estaría permitido. No obstante, en las otras veces cuando esto no ocurre, le parece que solo son gestos vacíos.

Las cartas de agradecimiento generan debate tras el comentario de un reclutador

Para cambiar algo en el ámbito laboral, no es suficiente considerar solo a las generaciones más jóvenes, por lo que algunos reclutadores las consideran una exigencia. También desde esta perspectiva hay opiniones encontradas. En el clip de Dan un usuario comentó: “Soy director de contratación y no me importa nada una nota de agradecimiento. Es completamente innecesaria y casi nunca genuina... Tampoco las cartas de presentación”.

En un breve intercambio con el medio Daily Dot, Dan reforzó que se trata de una narrativa que debe cambiarse. “Hasta que los directores no expresen verbalmente que no es necesaria, las cosas no serán diferentes. Creo que ambas partes pueden mostrar su gratitud al final de la conversación y no es necesario guardarlo para un correo electrónico”.

Entonces, ¿son necesarias las cartas de agradecimiento?

La postura de Dan puede ser controversial. Por ejemplo, Julia Firestone, fundadora y directora general de su empresa homónima de consultoría y orientación profesional, dijo que el proceso de búsqueda de empleo es como una cita. Desde su óptica, citada por Business Insider, “cuando se sale con alguien que de verdad te gusta, se le da seguimiento, una mentalidad que debería aplicarse con las notas de agradecimiento posteriores a la entrevista”.

Para el medio citado, tres asesores profesionales coincidieron en que, si bien se ha debatido sobre si esta práctica debe tenerse en cuenta a la hora de contratar a un candidato y que ahora parece que la tradición pasa de moda, el mercado laboral es competitivo y los postulantes deberían hacer todo lo posible para destacar en su proceso de contratación.

En otro artículo de Insider, Jennifer Howe, fundadora de J. Howe Human Resource Solutions, navegaba por LinkedIn cuando se encontró una publicación de las notas de agradecimiento. El usuario tenía un mensaje claro: Si un candidato no envía su nota, entonces no pasan los materiales al director de contratación para que los evalúe.

“Me hizo hervir un poco la sangre que digan que una persona no es digna de ser pasada porque no ha enviado un correo electrónico es absurdo”, consideró. Mientras el debate esté abierto, tal vez convenga seguir con la práctica porque los especialistas aseguran que demuestra profesionalismo e interés.

