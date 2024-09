“Es hora de hacerlo”: la fecha en la que la TSA comenzará a aplicar las normas Real ID

Luego del anuncio de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), acerca de la propuesta de reglamentación para brindar a las agencias federales flexibilidad para comenzar a aplicar las normas de la ley Real ID, ha surgido la duda sobre la fecha exacta en la que los viajeros que se trasporten en avión tendrán que presentar una licencia de conducir o identificación que cumpla con lo dispuesto.

En un comunicado, la agencia señaló que la propuesta busca garantizar que las agencias federales estén preparadas para hacer cumplir los requisitos. Asimismo, destacaron que no se extiende la fecha límite (7 de mayo de 2025) pero se requiere que las oficinas coordinen sus planes con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), para una aplicación gradual antes del 5 de mayo de 2027.

Cuándo aplicará la TSA las normas de la Real ID

Al respecto, Eddie McGaha, director adjunto de seguridad federal de la TSA en el aeropuerto McGhee Tyson, en Alcoa, Tennessee, explicó a 10 News: “Es hora de hacerlo. Queremos que la gente esté segura en los aviones. Queremos que se cumplan los estándares mínimos de identificación para las personas que viajan”.

De acuerdo con cifras reveladas en Registro Federal que presenta la propuesta, a enero de 2024, solo aproximadamente el 56% de las licencias de conducir y las tarjetas de identificación en circulación a nivel nacional cumplen con la normativa. En 34 estados, menos del 60% de las tarjetas otorgadas cumplen con la legislación, y en 22 entidades menos del 40% lo hacen.

La ley Real ID, que se promulgó a raíz de la recomendación de la Comisión del 11 de septiembre y fue aprobada por el Congreso en 2005, estableció normas mínimas de seguridad para tarjetas de identificación emitidas por los estados. La aplicación de la legislación y sus reglamentos mejora la capacidad de la TSA para verificar con precisión el documento de un viajero.

“Nadie quiere viajar con alguien que tal vez lleve consigo un artículo potencialmente mortal o peligroso a bordo del avión. Ese es el propósito de la TSA”, señaló McGaha. Añadió que de los 19 secuestradores del 11 de septiembre, se tenían un total de 30 licencias de conducir y documentos de identidad diferentes. “Por lo tanto, esta es una forma de estandarizar algunos requisitos mínimos para las personas que desean viajar en avión”, preciso.

A partir del 7 de mayo de 2025, se pedirá una Real ID para abordar vuelos nacionales, además de otros documentos oficiales Alaska Airlines

El director también expresó que no es probable que se vuelva a posponer la fecha límite para obtener las tarjetas que cumplan con la normativa. “Debo enfatizar que los viajeros que no tengan Real ID el 7 de mayo deben estar preparados para sufrir demoras en los controles de seguridad”, sentenció.

Qué pasará con los que quieren volar y no tengan una Real ID

La TSA indica que en caso de que alguien llegue al aeropuerto sin una identificación válida, ya sea porque la haya perdido o porque la haya dejado en casa, es posible que se le permita viajar. Para lograrlo, el funcionario de la agencia puede pedir que el viajero complete un proceso de verificación de identidad que incluye la recopilación de información como su nombre, dirección actual y otros datos personales.

“Si se confirma su identidad, se le permitirá ingresar al punto de control de seguridad. Estará sujeto a controles adicionales, que incluyen un cacheo y un control del equipaje de mano”, advierten. Además, destacan que no se permitirá ingresar al punto de control de seguridad si no se puede confirmar identidad, si el viajero decide no proporcionar una identificación adecuada o si se niega a cooperar con el proceso de comprobación.

