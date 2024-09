Es latina, inició un negocio poco usual en EE.UU. y alcanzó el éxito: “Mi esposo no creía en mí”

Yarith Fernández, una latina radicada en Texas, demuestra que con determinación y visión es posible alcanzar el éxito en áreas dominadas por hombres. Su empresa, Y&A Cleaning, se ha convertido en un referente en el sector de la limpieza en casas en construcción, un campo en el que inicialmente no contó con el apoyo de su esposo, pero que ahora la ha llevado a gozar del éxito.

Con experiencia en limpieza de construcción, Fernández tuvo la idea de iniciar su propio negocio en este sector. Sin embargo, su esposo, quien trabaja instalando pisos comerciales, no compartía su entusiasmo. “Cuando le mencioné mi idea, él me dijo que no me metiera en eso, que no sabía nada del negocio”, recordó en un video compartido en su cuenta de TikTok, que rápidamente se volvió viral.

La latina que vive en Texas comenzó su compañía Y&A Cleaning hace 20 años Foto Facebook Y&A Cleaning LLC

Lejos de desanimarse, ella decidió seguir adelante por su cuenta. Sabía que había una gran demanda de servicios de limpieza en el sector de la construcción residencial. Así que, junto a su madre, comenzó a tocar puertas en constructoras locales y ofreció sus servicios.

El sector de la limpieza en casas en construcción

En los primeros seis meses, la latina y su madre lograron asegurar contratos con nueve comunidades de viviendas, lo que las llevó a limpiar entre 60 y 80 casas por semana. Este éxito inicial fue solo el comienzo. Con más de dos décadas en la industria, Fernández desarrolló una reputación por sus servicios.

La empresa se dedica a la limpieza de residencias, edificios y casas, en construcción o en post construcción Foto Facebook Y&A Cleaning LLC

Hoy, Y&A Cleaning, su compañía, ofrece una amplia gama de opciones, que incluyen limpieza diaria, lavado a presión, limpieza post-construcción y limpieza de ventanas, así como lavado a presión para eliminar la suciedad de diversas superficies, desde entradas de vehículos hasta patios. Según indican, cada servicio se adapta a las necesidades específicas de sus clientes, lo que ha permitido a la empresa ganar un lugar en el mercado de la limpieza.

El éxito de Yarith Fernández no solo se mide en términos financieros, también es un triunfo personal. “Mi esposo no creía en mí”, comentó. “Pero sabía que podía hacerlo, y estaba decidida a demostrarlo”, agregó en su clip.

¿Cómo llegó al sector de limpieza?

En otros de sus videos compartidos en TikTok, Fernández dijo que su conexión con este oficio ya venía desde mucho tiempo atrás, debido a que su madre trabajó en el sector de limpieza. La mujer aprendió el oficio desde chica, cuando en cada verano la ayudaba a trabajar en sitios de construcción, como parte de la compañía de limpieza de su tío. “Desde los 13 años yo he trabajado. Una vez de adulta, como ya conocía el mercado, decidí abrir mi propia empresa y así es como me metí en ese negocio”, aseguró.

Con su negocio en pleno crecimiento, la empresaria no muestra signos de detenerse. Su enfoque en la satisfacción del cliente son pilares de su empresa. Además, ha abierto oportunidades para otras personas que deseen unirse a su equipo, como se observa en las vacantes que suele publicar a través de los perfiles de la compañía. En su cuenta, @ya_cleaning, suma más de 46.000 seguidores.

