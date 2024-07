Es latina, vive en EE.UU. y enlistó los estados que ofrecen ayuda financiera a inmigrantes indocumentados

Escuchar

Ariadne Lilian Pacheco ha sumado miles de seguidores en las redes sociales por sus consejos para migrantes. La creadora de contenido emigró desde México rumbo hacia Estados Unidos durante su adolescencia. Tras adaptarse en ese país, hace uso de las plataformas digitales para ayudar a otros que, como ella, desean estudiar sin tener papeles de estatus legal en EE.UU. En uno de sus recientes videos, reveló cuáles son los estados que ofrecen ayuda financiera a los indocumentados.

Pacheco se ha convertido en una tiktoker con sus casi 19.000 seguidores en la plataforma. Su contenido está principalmente enfocado a los jóvenes indocumentados que desean estudiar y tienen dudas acerca de cómo aplicar en una universidad o ejercer su profesión sin permiso de trabajo, un documento que es requerido por el gobierno de EE.UU. para aquellos extranjeros que son contratados por empleadores en el país.

La creadora de contenido se describe en sus cuentas de redes sociales como graduada de Harvard sin DACA y sin papeles Facebook Ari Pacheco

Los estados que ofrecen ayuda financiera a los estudiantes indocumentados

Hace unas semanas, la originaria de México compartió un clip en el que dio a conocer las entidades que apoyan a los estudiantes indocumentados. “Si resides en uno de estos estados, esto quiere decir que no solo tienes derecho a aplicar a cualquier universidad que decidas, también calificas a ayuda financiera estatal por parte del estado”, explicó en el video que ha sumado miles de “Me gusta” y más de 82.000 vistas.

La lista de las entidades que la joven nombró:

California

Colorado

Connecticut

Illinois

Maryland

Massachusetts

Minnesota

Nevada

Nueva Jersey

Nuevo México

Nueva York

Oregon

Rhode Island

Texas

Utah

Virginia

Hawái

Washington

Pacheco, que se describe en sus redes sociales como graduada de Harvard sin DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) y sin papeles, decidió crear una red de apoyo para los jóvenes que pasan por lo mismo que ella pasó antes de que fuera aceptada en la universidad privada que se encuentra en la costa este de Estados Unidos, en el estado de Massachusetts.

Cómo ejercer una profesión en EE.UU. sin permiso de trabajo: “Una pregunta que se hacen muy seguido”

En otro de los videos que recibió miles de visitas, explicó cómo ejercer una profesión en EE.UU. si no se tienen papeles o permiso de trabajo. La joven tiktoker indicó que esa una de las principales preguntas que se hacen los jóvenes latinos que desean ir a la universidad. “Muchas veces la gente simplemente no va a la universidad, porque piensan que no les va a servir el estudio. Pero yo fui a la universidad, tengo mi maestría en Harvard y, sin tener papeles ni DACA, hoy en día tengo varias opciones de trabajo”.

En ese sentido, señaló que una de las opciones viables para quienes están en esa situación es “seguir con estudios de posgrados, trabajar con profesores, o incluso crear su propia compañía, negocio u organización, en colaboración con otros emprendedores, escuelas, universidades y organizaciones locales”.

En otra de sus publicaciones, la Pacheco también hizo referencia al anuncio que el presidente Joe Biden hizo hace algunas semanas, acerca del apoyo que recibirán los jóvenes DACA y “Dreamers”, para obtener un permiso de trabajo, lo que les facilitará encontrar un empleo con estatus legal en ese país. Una de las condiciones para estos beneficiarios será tener al menos 10 años de residencia en EE.UU.

Al respecto, un comunicado de la Casa Blanca precisa: “El anuncio de hoy permitirá a las personas, incluidos los beneficiarios de DACA y otros ‘Dreamers’, que hayan obtenido un título en una institución estadounidense acreditada de educación superior en Estados Unidos y que hayan recibido una oferta laboral de un empleador estadounidense en un campo relacionado con su título, recibir más rápidamente visas de trabajo”.

LA NACION