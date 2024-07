Es latina y tiene un trabajo que todos conocen, pero gana 100 dólares en solo tres horas en EE.UU.

Escuchar

Valentina es colombiana, vive en Estados Unidos y en sus redes sociales suele mostrar cómo es su rutina de trabajo. “Acompáñame a ganar 100 dólares siendo dogsitter”, invitó esta joven que se dedica a cuidar mascotas y que comparte su proceso en su cuenta de TikTok. “Es un trabajo muy fácil y que, al mismo tiempo, les da mucha libertad”, explicó a sus seguidores.

Según se aprecia en el video, apenas entra a la casa de su cliente, Valentina se reencuentra con “Bernard”, el perrito que suele cuidar, tendido en su cama. Se acerca al animal, le hace unas caricias y lo saluda con mucha energía para que se despabile. “La rutina es siempre llegar y empezar a ‘molestarlo’ y me gusta que me empiece a oler porque, aunque ya me conoce, quiero que se familiarice conmigo”, relata.

Después, se observa cómo salen en el jardín trasero para que el perro corra por el pasto y olfatee las plantas. Mientras la mascota disfruta del aire libre, Valentina cuenta que esta vez tendrá que cuidar a Bernard durante tres horas y que había acordado con sus empleadores que cobraría una tarifa de US$100.

Cuánto cobra una dogsitter

Según relató posteriormente la trabajadora, ese día su tarifa fue más alta porque tenía más tareas. “Hoy tengo que servirle la comida, tengo que darle la galleta de premio, tengo que darle el agua...”, enumeró. Y resaltó que también tuvo que “limpiar algo”. Estas actividades, sumadas a que estaría al cuidado del perro más tiempo, elevaron el precio.

La chica explicó en su clip que no cobra un monto fijo establecido, sino que depende de variables, tales como la hora y sus asignaciones.

Como consejo para sus seguidores que quieran dedicarse a cuidar mascotas, la joven instó a que “no les dé miedo cobrar por su trabajo y por lo que hacen”, ya que “siempre va a haber quien paga” lo que uno pide. “Este es un trabajo muy fácil y que al mismo tiempo les da mucha libertad”, remarcó.

Cuáles son las tareas de un cuidador de perros

Si bien no hay una rutina fija, dado que la joven no siempre tiene que darle de comer al perro o limpiar, una de las principales tareas de una dogsitter es jugar con el animal y asegurarse de que haga ejercicio al jardín. “Hoy apenas llegué lo saqué (al jardín) porque tiene mucha pinta de llover y no me puedo quedar sin sacarlo”, detalló.

Otro consejo que brindó Valentina es que el perro esté al aire libre el mayor tiempo posible: “Déjenlo en el pasto, obviamente con supervisión, lo más que puedan y pónganlo a correr”. Esto es muy importante, ya que “una de las razones por la que a nosotros nos pagan es para cansarlos y entretenerlos para que cuando sus dueños lleguen no estén tan hiperactivos como son regularmente”.

Así se puede ver en el clip a la joven y al perro corriendo de un lado al otro del jardín, hasta terminar exhaustos. Después de gastar energía, la mascota cae rendida por tanto ajetreo y la tarea de su joven cuidadora llega a su fin.

