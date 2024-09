Es madre soltera, le diagnosticaron cáncer y le dieron tres meses de vida: lo que hizo conmovió a todos

Erika Diarte-Carr, una madre soltera de Utah, se encuentra en una situación difícil tras recibir un duro diagnóstico médico. A sus 30 años, los profesionales de la salud le comunicaron que tiene un cáncer de pulmón en etapa 4 y solo le quedan tres meses de vida. La mujer, con dos hijos a su cargo, decidió contar su situación y pidió ayuda en las redes sociales.

“Estoy organizando mi propio funeral”, dijo. La recaudación superó ampliamente sus expectativas y ya le donaron más de un millón de dólares.

Los médicos aseguran que le quedan tres meses de vida y ella comenzó a organizar su propio funeral para que sus hijos no tengan que hacerse cargo FreePick

Erika tiene dos hijos pequeños: Jeremiah, de siete años, y Aaliyah, de cinco. “Son mi vida, mi luz y mi alma. Son mi lucha y lo que me hace seguir adelante”, expresó. En una emotiva carta publicada en una campaña de GoFundMe, compartió su historia y pidió una colaboración para costear los gastos de su funeral y dejarle a sus hijos todo lo necesario para vivir.

Creyó que tenía una lesión en el hombro, pero el diagnóstico médico fue devastador

“Estos últimos 2 años he estado luchando silenciosamente contra un cáncer terminal poco común. Carcinoma de pulmón de células pequeñas (CPCP), un carcinoma neuroendocrino de alto grado. El 7 de mayo de 2022, el día antes del Día de la Madre, entré a la sala de emergencias debido a lo que pensé que era solo una lesión normal en el hombro y salí diagnosticada con cáncer terminal en etapa 4 junto con las palabras del médico resonando en mi cabeza: ‘Espero que tengas un buen sistema de apoyo en casa porque lo vas a necesitar, tienes un viaje largo y duro por delante’”, comenzó su relato.

Acto seguido, continuó: “Luego, el médico procedió a decirme que había múltiples tumores que habían hecho metástasis en otras partes de mi cuerpo, incluido el esqueleto, y así fue como pudimos encontrar el tumor que estaba causando el dolor de mi hombro. Para entonces el daño ya estaba hecho. En ese momento, toda mi vida y la de mis hijos habían cambiado para siempre, así como la de todos los que nos rodean”.

Erika Diarte-Carr junto a sus hijos Facebook

Eso no fue todo, el 17 de enero de 2024, le diagnosticaron el síndrome de Cushing. “Me ha causado muchos otros problemas subyacentes, como aumento rápido de peso e hinchazón, deterioro de músculos y huesos, presión arterial alta, diabetes tipo 2, cara de luna y ¡mucho más! ¡Esta enfermedad ya nos ha quitado mucho a mí y a mi familia!”, lamentó.

Según explicó, siempre mantuvo si situación en secreto. “Pero los efectos físicos están empezando a tomar el control y ya no puedo ocultarlo”, explicó. Desde que la diagnosticaron, siempre trabajó a tiempo completo. No obstante, ahora se ve incapacitada para continuar con su vida laboral. “Es una importante carga financiera para mí”, comentó.

A Erika Diarte-Carr le quedan tres meses de vida: “Planificar mi propio funeral”

El 8 de septiembre de 2024, Erika Diarte-Carr tuvo una cita con su oncólogo. “Lamentablemente, no me dieron la mejor noticia. Debido a mi pronóstico he decidido suspender los tratamientos, ya que ya no me ayudarán. Me dieron tres meses de vida. Tres meses para pasar con mis bebés y seres queridos. Tres meses para aprovechar al máximo el tiempo que me queda”, relató.

“Durante los próximos meses necesito asegurarme de que mis hijos estarán bien después de que yo me haya ido. Ahora me enfrento a lo más difícil: planificar mi propio funeral. Debido a que no puedo trabajar desde hace meses, no tengo ningún dinero ahorrado ni ningún seguro de vida reservado para esta situación”, explicó.

Una madre soltera pidió ayuda para costear su propio funeral iStock

En la publicación de Go Found Me, explicó que no tiene dinero ahorrado y que, según sus estimaciones, necesita 5000 dólares para cubrir los gastos del funeral y dejarle algo de dinero a sus hijos. No solo cumplió la meta, sino que la superó ampliamente: hasta el momento logró juntar US$1.082.925, una cifra que supera todas sus expectativas.

LA NACION