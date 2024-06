Es mexicana, trabaja como mesera en EE.UU. y revela en TikTok cómo hizo para ganar US$400 en cinco horas

Escuchar

Ser mesera o moza en Estados Unidos es una ocupación popular y recientemente se comenzaron a viralizar las experiencias de personas que tienen este empleo. Una de ellas es una joven mexicana que dio a conocer cómo logró ganar US$418 en solo cinco horas de trabajo.

En su video, publicado en el perfil @estrelladeemarr, la joven detalló cómo pudo ganar aproximadamente US$83,74 por hora. “Hoy va a ser tu día de motivación”, dijo al comenzar el clip con entusiasmo ante las ganancias obtenidas en una corta jornada laboral. Durante esas cinco horas, atendió un total de 19 mesas, en las cuales recibió propinas generosas.

La joven latina aseguró que una pareja llegó a dejarle hasta US$500 de propina Imagen de stefamerpik en Freepik

La clave para alcanzar esta suma, según explicó, es la calidad del servicio. A pesar de que no le dejaron una bonificación en efectivo, cada una de las mesas que atendió le dio al menos un 20% de propina. “Tuve dos o tres mesas que me dejaron el 23%”, añadió. Aunque en esta ocasión no recibió una propina excepcional, recordó una vez que una pareja le dejó hasta US$500.

En su video, la usuaria no solo compartió su experiencia, sino que también instó a otros a seguir sus pasos. “Me gusta motivarlos a que hablen inglés, a que busquen esta oportunidad. No es fácil. Si tú te crees capaz de lidiar con 25 personas en un mismo momento, adelante, hazlo”, aconsejó.

Trabajar como mesero en EE.UU. no solo ofrece la oportunidad de ganar buen dinero, sino también de practicar el inglés, socializar y aprender continuamente. La latina aseguró que su trabajo es “superdivertido” y una excelente manera de mejorar habilidades interpersonales y lingüísticas.

Requisitos y certificaciones para trabajar de mesera en EE.UU.

Para aquellos interesados en seguir una carrera similar, la tiktoker compartió en otro video los certificados necesarios para trabajar como mesera en un establecimiento gastronómico en el país norteamericano. Depende del estado, es posible que se requieran ciertos permisos y certificaciones:

Food Handler Card: este es un curso de aproximadamente 90 minutos donde se aprenden los conceptos básicos de la seguridad alimentaria. Es interactivo y reconocido en la mayoría de los estados. Otorga el certificado de manipulación de alimento necesario para trabajar en un establecimiento gastronómico.

Mast Alcohol Service Permit: es una capacitación obligatoria para servidores de alcohol aprobada por la Junta de Licores y Cannabis del Estado de Washington (WSLCB). Este curso en línea es necesario para aquellos cuyas tareas incluirán la venta y/o servicio de alcohol.

A pesar de las buenas ganancias, los seguidores de la joven no dudaron en advertir sobre las dificultades del trabajo. “Trabajar de server o cualquier cosa en la gastronomía es muy sacrificado. Se hace plata, pero no es para todos”, comentó una persona.

El mejor estado para trabajar como mesero

De acuerdo a un estudio realizado por Zippia, los estados que ofrecen los mejores salarios para mozos son:

Nueva York: salario promedio anual de US$36.333

Massachusetts: US$36.211

Vermont: US$35.964

California: US$34.394

Washington: US$33.958

New Jersey: US$32.712

Oregón: US$32.456

Connecticut: US$31.860

Rhode Island: US$31.758

Maine: US$31.180

