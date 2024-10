“Es ridículo”. La fuerte crítica del The New York Times a Inter Miami por el Mundial de Clubes 2025

Luego de la goleada 6 a 2 ante el New England Revolution, que significó otro triplete de Lionel Messi, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó la clasificación del Inter Miami al Mundial de Clubes del año próximo. Era algo que se preveía, pero que igualmente no dejó de llamar la atención del The New York Times, que catalogó la inclusión como algo “ridículo”.

El nivel de Messi en Inter Miami es sobresaliente, pero para el New York eso no alcanza (Archivo)

Las críticas a las declaraciones de Infantino

El mandamás del ente regulador del fútbol a nivel mundial sostuvo que el Inter Miami demostró que en Estados Unidos son constantemente el mejor club en el campo de juego y redobló la apuesta al asegurar que es incluso uno de los mejores del mundo. Aun así, según The New York Times, hay dos puntos claves para estar en desacuerdo con esa afirmación.

La primera es que el club de David Beckham todavía no es el mejor de la MLS, debido a que el torneo aún no terminó y el Inter solo es el que más puntos obtuvo en la temporada regular de la Conferencia Este, que es una de las dos divisiones en las que se organiza. En la analogía que trazaron con esto, utilizaron al Celtic de Escocia, el cual no es el mejor equipo del Reino Unido solo por haber ganado en infinitas ocasiones la liga escocesa.

El otro punto en el que hicieron hincapié es en que no está entre las principales instituciones del mundo por la simple cuestión de que no enfrentaron a equipos europeos. Cuenta en la plantilla con jugadores de elite como Lionel Messi, Luis Suárez y Sergio Busquets, pero eso no garantiza nada, según el NYT.

Gianni Infantino tuvo unas polémicas declaraciones en favor de Inter Miami (Foto: Archivo)

El motivo de la clasificación

Este certamen especial tendrá la presencia de los mejores clubes de cada continente, los campeones y los mejores posicionados en los rankings continentales, y en el caso de Las Garzas se ganaron el derecho a participar por obtener el Supporters’ Shield, un reconocimiento que se le otorga al equipo que más puntos sumó en la temporada regular de la Major League Soccer (MLS), independientemente de lo que suceda en los play-offs.

Se supone que el principal motivo es económico porque se requiere de que el astro argentino forme parte de la competición, aunque desde lo deportivo hay razones. Los de Miami acaban de romper el récord del torneo con más puntos ganados en una temporada regular, tienen 74 en 34 fechas, y en la temporada pasada se consagraron campeones de la Leagues Cup, torneo que reúne también a escuadras de México.

LA NACION