Es un marine retirado, le dijeron que no era ciudadano americano y le revocaron su Real ID, pero demandó al Estado y recuperó sus papeles

En julio de este 2024, el caso de David O’Connor, un veterano de la Marina, se hizo público a través de medios locales debido a que el hombre, de 77 años, intentó renovar su licencia en el Centro de Servicio al Conductor del condado de McMinn, en Tennessee, pero se le informó que no era ciudadano estadounidense y le cancelaron el permiso. Después de algunos meses, finalmente le dieron su Real ID, y así fue cómo lo consiguió.

El caso fue seguido por News Channel 5, medio al que el veterano reveló que tenía una larga carrera como conductor de camiones comerciales, pues en los últimos 61 años se le habían otorgado permisos en diversos estados, como: Nueva York, New Hampshire, Vermont y el mismo Tennessee, entidad en la que ha vivido por ocho años. “Me dijeron que no debería haber tenido la licencia en primer lugar porque no podía demostrar que era ciudadano”, explicó.

A David O'Connor, de 77 años, le cancelaron la licencia de conducir por no ser ciudadano estadounidense Captura de TV: www.newschannel5.com

Así descubrió que no era ciudadano y le cancelaron su licencia de conducir

El hombre explicó que el problema comenzó a principios de junio cuando intentó actualizar su documento y obtener una identificación Real ID. Para hacer el trámite, llevaba consigo un certificado de nacimiento canadiense. Sus padres nacieron en Estados Unidos, pero se mudaron temporalmente a Canadá, y fue cuando él nació. Luego regresaron a EE.UU. Al respecto, y de acuerdo a la ley, él también es un ciudadano estadounidense, aunque haya nacido fuera del país.

“He estado aquí (en EE.UU.) durante 77 años”, dijo O’Connor, que se enlistó en la Marina cuando tenía 17 años, y nunca fue cuestionado por su nacionalidad. “En mis documentos dice que soy ciudadano estadounidense”, añadió en una entrevista con el medio citado.

Luego, el veterano presentó una demanda federal contra el Comisionado de seguridad del Estado, semanas después, O’Connor se enteró de que la entidad había dado marcha atrás y acordó enviarle una nueva licencia, la cual recibió a finales de julio, sin embargo, debido a los requisitos especiales que impuso la ley Real ID, todavía no se le había aprobado recibir este documento.

Luego de recibir su licencia por correo, el veterano salió a dar un paseo para celebrar News Channel 5

Finalmente, recibió su Real ID: por qué es una identificación especial

El pasado 10 de septiembre, News Channel 5 informó que el veterano finalmente había conseguido su Real ID. “Esta mañana, O’Connor regresó al mismo centro de licencias de conducir en Athens, en el condado de McMinn, que había cancelado su licencia original. Y después de presentar tanto su licencia como su pasaporte, O’Connor finalmente obtuvo su identificación”, indicó el medio.

El hombre solicitó un pasaporte expedito, con la idea de que le ayudará a recuperar su licencia. La oficina de la senadora Marsha Blackburn, que había seguido su solicitud, le informó que había sido aprobada y el carné estaba en camino. Este documento es uno de los aceptados por el gobierno de Estados Unidos como requisito para demostrar la identidad de un ciudadano, bajo los estándares de seguridad de la legislación federal.

Los Centros de Servicios al Conductor son las oficinas encargadas de emitir la Real ID en Tennessee Facebook Tennessee Department of Safety

Obtener la Real ID en Estados Unidos será un requisito obligatorio a partir del 7 de mayo de 2025, si se la quiere usar como identificación para abordar aviones comerciales regulados por el gobierno federal o acceder a ciertas instalaciones. La legislación estableció estándares mínimos de seguridad para las licencias de conducir y tarjetas de identificación emitidas por los estados, por lo que para obtenerla se deben presentar documentos que acrediten: nombre legal completo; fecha de nacimiento; número de Seguro Social y comprobante de domicilio de residencia principal.

LA NACION