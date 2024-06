Es una motivación para Bolivia enfrentar a la mejor selección de Sudamérica, afirma Zago

Vamos a enfrentar a la mejor selección de Sudamérica y debe servir de motivación para Bolivia, afirmó este miércoles el seleccionador de La Verde, Antonio Carlos Zago, en la antesala del partido ante Uruguay, por la segunda fecha del Grupo C de la Copa América de Estados Unidos-2024.

"No hemos conseguido buenos resultados en los últimos partidos. Pero todo cambia de un partido a otro. El fútbol es así. Esperamos hacer un buen partido contra Uruguay. Debe ser una motivación grande para Bolivia enfrentar a la mejor selección de Sudamérica", dijo Zago en rueda de prensa.

El partido del jueves (01H00 GMT del viernes) en el MetLife Stadium en East Rutherford -vecina de Nueva York- será el choque de dos realidades muy distantes, aunque la necesidad de ganar es la misma para ambas selecciones.

La Celeste, dirigida por Marcelo Bielsa, y Estados Unidos encabezan el Grupo C con 3 puntos, mientras que Bolivia y Panamá, sin unidades, son los colistas.

"Todos los equipos tienen un lado débil. Vamos a intentar explorar en lo que resta para el partido. Uruguay es un equipo que presiona mucho, con jugadores intensos, pero nosotros hemos trabajado todo para hacer un buen partido y de nuevo intentar la victoria", comentó.

"El fútbol te da oportunidades, como pasó con Costa Rica ante Brasil, y quizá pueda pasar con nosotros ante Uruguay", advirtió el entrenador al comparar el desarrollo del partido (0-0) entre la Seleçao y los Ticos con lo que pueda suceder ante la Celeste.

"Brasil no deja de ser uno de los protagonistas de esta Copa América por el empate contra Costa Rica, que es una selección muy bien preparada también. Los equipos más chicos están mejorando, están trabajando también, y es lo que nosotros estamos haciendo aquí", remarcó Zago.

Para el mediocampista Fernando Saucedo (Bolívar) jugar con Uruguay es "una oportunidad única" para poder "cambiar la historia", porque, dijo, "te cansa volver a perder".

"Me pegó volver a perder (0-2 contra Estados Unidos en la primera fecha). Realmente duele cuando no puedes cambiar la historia, cuando no puedes llegar a los objetivos que uno se traza", comentó el jugador del Bolívar de La Paz.

El último cara a cara entre Bolivia y Uruguay ocurrió en noviembre pasado, en la sexta fecha de la eliminatoria sudamericana al Mundial-2026, con resultado de 3-0 a favor de la Celeste en Montevideo.

