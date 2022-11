Es venezolano y se quejó de lo que le pasó en la entrada de una discoteca en Miami Beach: “No lo puedo creer”

escuchar

Un venezolano esperaba pasar una gran noche de fiesta en Miami Beach, pero en lugar de eso, tuvo una mala experiencia para contar. A través de su cuenta de Tiktok publicó la historia que lo hizo volver a casa antes de lo esperado.

El usuario de nombre Aloxaid contó que acudió a Twist, una popular discoteca gay de la zona, en donde ya había estado antes. Cuando intentó ingresar, el personal de acceso le solicitó su identificación como es costumbre. Sin embargo, esta vez se topó con una negativa.

Un joven latino se quejó de cómo le impidieron el acceso a una discoteca en Miami Beach

El empleado dudó sobre su edad cuando vio al joven y a su identificación, por lo que le pidió su pasaporte para confirmar que no había restricción de ingreso. Sin embargo, el latino no contaba con él en ese momento: “Yo soy venezolano, no salgo con el pasaporte porque si a mí se me llega a perder, mas nunca vuelvo a tener un pasaporte”.

Pero la molestia de Aloxaid no quedó ahí y continuó quejándose del lugar porque le pareció increíble que dudaran de su edad: “¡¿Dónde yo no tengo más de 21 años?! O sea, no puedo creer eso todavía. No es que no tenga más de 21 años, tengo más de 25″. El personal intentó justificar la decisión de no permitirle el acceso y el joven renunció a la posibilidad de pasar la noche en Twist, ubicado en 1057 Washington Ave.

Pero esta no es la única queja en torno a los centros nocturnos en Miami Beach. TikTok se ha convertido en la plataforma ideal para denunciar, entre imitaciones burlonas y quejas serias, los malos tratos del personal de estos lugares tan cotizados. A veces, los reclamos consiguen viralizarse hasta llegar a oídos de los propietarios, quienes responden para evitar la escalada de malas reseñas que pudieran perjudicarlos. Pero en otras quedan como una anécdota más de cómo es la vida en sitios tan turísticos como esta ciudad de Florida.

¿Costumbre habitual?

La usuaria Melissa Mora recreó una escena que, al parecer, es común en dichos lugares. El clip simula cómo un grupo de amigos intenta acceder al lugar y, cuando piden una mesa, la empleada de acceso les ofrece una a cambio de pagar 2000 dólares por dos botellas. Pero, al negarse, ella se enfada.

Algunos usuarios confirmaron haber tenido una experiencia similar, en la que los empleados prácticamente los obligan a retirarse con su mala actitud, pero a otros no les pareció una mala oferta considerando que se trataba de diez personas y dos botellas en Miami Beach, una zona que, de por sí, ya representa un alto costo en las salidas nocturnas.

Una usuaria exhibió una práctica común en centros nocturnos de Miami

“Todos ustedes y estos malditos comentarios son una locura, ¿por qué pagarían US$2000 por dos botellas de alcohol y sentarse en una mesa en un club?”, reclamó una usuaria entre el debate por los precios que hay pagar para divertirse en sitios exclusivos.

“A ese precio, podrías conseguir una habitación de hotel con capacidad para 6 personas con una terraza con vista al mar en South Beach, con 20 botellas de alcohol y salir ganando”, comentó alguien más.

LA NACION