Esgrimista descalificada en EEUU por negarse a combatir con oponente transgénero

Una esgrimista fue descalificada de una competencia de florete femenino en Estados Unidos por negarse a competir contra una oponente transgénero, en un incidente que se ha vuelto viral en internet.

El hecho ocurrió en el torneo Cherry Blossom de la Universidad de Maryland el domingo pasado en College Park, Maryland, en los suburbios de Washington DC.

Stephanie Turner, quien compite para la Academia de Esgrima de Filadelfia, se arrodilló en lugar de competir contra Redmond Sullivan, del Iconic Fencing Club, en un combate de la fase de grupos.

Turner, que había disputado cuatro combates previamente en el torneo, fue descalificada según las normas de la Federación Internacional de Esgrima, que prohíben a los esgrimistas no competir.

Por su parte, Redmond Sullivan terminó en el puesto 24 entre 39 participantes.

"Sabía lo que tenía que hacer, porque USA Fencing no había escuchado las objeciones de las mujeres" con respecto a su política de elegibilidad de género, declaró Turner a Fox News Digital.

La política de USA Fencing (la federación de esgrima de EEUU) sobre atletas transgénero, creada en 2023, permite a los atletas que transicionan de hombre a mujer competir en eventos femeninos solo después de un año de tratamiento de supresión de testosterona, con comprobante que certifique dicho tratamiento.

Turner también afirmó que esperaba consecuencias por su decisión de no competir contra una oponente transgénero. "Probablemente, al menos por un momento, me destrozará la vida", declaró a Fox News.

"No creo que me resulte fácil ir a torneos de esgrima de ahora en adelante. No creo que me resulte fácil entrenar. Es muy difícil para mí hacer esto", agregó.

- "No voy a combatir contigo" -

Las acciones de Turner recibieron elogios de la leyenda del tenis Martina Navratilova, quien republicó el video de la arrodillada en redes sociales.

"¡Esto es lo que pasa cuando las atletas protestan!", publicó Navratilova en X. "¿Alguien aquí todavía piensa que esto es justo? Estoy furiosa... y qué vergüenza debería darle a @USAFencing, qué vergüenza debería darles por hacer esto. ¡¡¡Cómo se atreven a criticar a las mujeres por su comportamiento de género!!!", agregó.

El video fue publicado por el Consejo Independiente de Deportes Femeninos y mostraba a Sullivan y Turner hablando poco después de que ella se arrodillara.

"Cuando me arrodillé, miré al árbitro y le dije: 'Lo siento. No puedo hacer esto. Soy mujer y esto es un hombre, este es un torneo femenino y no voy a combatir contra este individuo'", declaró Turner a Fox News.

"Redmond no me escuchó, se me acercó y pensó que podría estar lastimada o que no entendía lo que estaba pasando. Me preguntó: '¿Estás bien?'. Y le dije: 'Lo siento. Te quiero y te respeto mucho, pero no voy a combatir contigo'".

- Reacción de USA Fencing -

En una declaración a Fox News, USA Fencing afirmó que su política para atletas no binarios "se diseñó para ampliar el acceso al deporte de la esgrima y crear espacios inclusivos y seguros".

"Respetamos los puntos de vista de todas las partes y animamos a nuestros miembros a que sigan compartiéndolos con nosotros a medida que el tema evoluciona. Es importante que la comunidad de la esgrima participe en este diálogo", declaró la federación.

"Pero esperamos que esta conversación se lleve a cabo con respeto, ya sea en nuestros torneos o en los espacios en línea. El camino al progreso es mediante un diálogo respetuoso y basado en la evidencia".

USA Fencing declaró a Newsweek que la descalificación de Turner no se "debió a ninguna declaración personal", sino "al resultado directo de su decisión de no combatir contra una oponente elegible", en violación de las normas de la federación que exigen la descalificación.

"Seguimos comprometidos con la inclusión en nuestro deporte, al tiempo que cumplimos con todos los requisitos dictados por nuestro organismo rector", declaró, y añadió que el debate sobre la participación de las personas transgénero en el deporte está en constante "evolución".

"USA Fencing siempre se inclinará por la inclusión", afirmó la federación.

"Nos comprometemos a modificar la política a medida que surjan investigaciones más relevantes basadas en la evidencia o a medida que los cambios en las políticas entren en vigor en el movimiento olímpico y paralímpico".

