España enviará una embarcación para asistir a flotilla con ayuda rumbo a Gaza

España enviará un buque para asistir en caso de necesidad a la flotilla que viaja con ayuda a Gaza, anunció el miércoles el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, luego de que los organizadores afirmaran haber sido objeto de ataques con drones cerca de Grecia.

"Estamos preocupados y es por eso que estamos desplegando un barco para garantizar, por si fuera necesario, que nuestros ciudadanos puedan ser rescatados y traídos de vuelta a España", dijo Sánchez durante una conferencia de prensa en Nueva York. Agregó que la embarcación partirá el jueves.

Más temprano, Italia anunció igualmente que movilizó una fragata de la Marina para asistir si fuera necesario a la flotilla.

