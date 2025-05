Español Palou logra su tercer triunfo en cuatro carreras de IndyCar

El piloto español Álex Palou ganó el domingo el Gran Premio de Alabama de la serie IndyCar y sigue acelerando hacia un tercer título consecutivo de la categoría.

La figura del equipo Chip Ganassi Racing dominó la prueba de principio a fin hasta llegar a la línea de meta con una ventaja de 16 segundos sobre el danés Christian Lundgaard, la mayor en esta competición desde 2023, con el neozelandés Scott McLaughlin en tercer lugar.

El mexicano Pato O'Ward finalizó en el quinto puesto tras las 90 vueltas en el Barber Motorsports Park de Birmingham (Alabama), a 33 segundos de Palou.

"Fue un día perfecto, yo diría que un fin de semana perfecto", se felicitó el catalán. "El coche era increíble, super rápido, y me divertí muchísimo. Me sentí un poco solo, pero me encantó. Fue un día increíble".

Palou, que persigue su cuarta corona de IndyCar en las últimas cinco temporadas, ya había ganado las dos primeras carreras de este año en San Petersburgo (Florida) y Thermal (California).

Si gana un cuarto título, Palou igualará al mítico Mario Andretti, al francés Sébastien Bourdais y al británico Dario Franchitti, que es el último en encadenar tres victorias consecutivas, entre 2009 y 2011.

