Esperaba dos hijos de mujeres diferentes y su actitud en el baby shower impactó a todos: ¿es poliamor?

Una historia de amor fuera de lo convencional sorprendió en Guatemala y trascendió las fronteras, luego de que se viralizó un video en el un hombre, llamado Jesús Castañeda Ochoa, celebraba el baby shower de sus dos esposas. Su caso de poliamor, como se le llama a este tipo de relaciones que involucran a más de dos personas, dejó sorprendidos a quienes vieron la grabación.

Jesús quiso celebrar que se convertiría en padre por partida doble con una tradicional fiesta de bienvenida, pero el detalle que llamó la atención es que no era que su esposa estuviera embaraza de gemelos, sino que estaba casado con dos personas al mismo tiempo. Este momento lo compartió en un clip a través de su cuenta de TikTok.

Hombre guatemalteco celebró el embarazo de sus dos parejas

De acuerdo con el reporte de los medios locales, quienes ubicaron al sujeto, él reveló todos los detalles sobre su relación: una de sus esposas tenía ocho meses de embarazo, mientras que la otra cumpliría cinco. También destacó que actualmente logró cumplir el sueño de su vida, tener una relación con dos personas a la vez, una situación que lo llevó a sentirse “realizado”, según sus propias palabras.

¿Cómo se conocieron?

A Nancy, la que está más cerca de dar a luz, el guatemalteco la conoció en los años de su adolescencia, cuando después de estar enamorados por un tiempo decidieron formalizar su compromiso a través del matrimonio. No obstante, tuvieron tribulaciones, ya que ella fue arrestada. Aunque el hombre no especificó más sobre ese pasaje en la vida de su pareja, aseguró que fue en ese periodo que conoció a Paola, con la que también inicio un vínculo que terminó en el altar.

Aunque parezca difícil de creer, los tres conversaron sobre su relación y tomaron acuerdos para fijar los puntos de su dinámica. Meses después, este caso se viralizó por el video de TikTok en el que anunció que las dos esperaban un hijo. Según añadió Jesús, esta reunión también fue el pretexto para revelarle no solo la noticia de los bebés a sus familias, sino también la naturaleza de su inusual vínculo.

En declaraciones para El Sol del Parral, el futuro padre destacó: “Nos tocó un doble embarazo, no se planificó, Nancy tiene ocho meses y Paola tiene cinco entonces decidimos hacer algo bonito, algo que quedara registrado”.

La reacción de los usuarios

La familia anunció que esperaban a dos niñas en un inusual baby shower en Guatemala TikTok

Tras ver el clip, la comunidad virtual no se quedó callada y no todos reconocieron su amor, incluso hubo quienes dudaron de su historia: “No creo que eso sea amor. No sé que es, pero no amor”, dijo una persona. “Jesucristo, ya estamos en los tiempos finales”, reaccionó alguien más a modo de broma. Por otro lado, algunos le pidieron más detalles sobre cómo era su dinámica y también del término “poliamor” que, de acuerdo con la Real Academia Española, significa una “relación erótica y estable entre varias personas con el consentimiento de todas ellas”.

En otro clip, los tres agradecieron las reacciones recibidas por su inusual baby shower, en el que mostraron además que próximamente le darán la bienvenida a dos niñas.