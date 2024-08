"Espero que muera tu madre": la tenista Caroline Garcia denuncia el odio en redes

Un día después de su eliminación en el Abierto de Estados Unidos, la tenista francesa Caroline Garcia difundió este miércoles algunos de los mensajes de odio recibidos en sus redes sociales, poniendo el foco en el impacto de las apuestas deportivas.

"Espero que muera tu madre pronto", "deberías pensar en suicidarte" y "eres una mierda" son algunos de los mensajes que García, ganadora de 11 torneos de la WTA, denunció haber recibido tras recientes derrotas.

"Hay cientos de ellos", aseguró la ex número cuatro mundial, quien cayó sorprendentemente en la primera ronda del Grand Slam de Nueva York a manos de la mexicana Renata Zarazúa.

"Realmente me preocupa cuando pienso en los jugadores más jóvenes, que tienen que pasar por esto", dijo Garcia, de 30 años, sobre un fenómeno que impacta al tenis y otros deportes.

"Nos afecta, somos humanos. A veces, cuando recibimos estos mensajes ya estamos destruidos emocionalmente después de una derrota difícil. Mucha gente ya ha hablado de este problema, pero no se ha hecho nada", lamentó.

Garcia criticó que las plataformas de redes sociales no controlen estos mensajes pese a los avances de la inteligencia artificial y también que los organismos y torneos deportivos sigan aliándose con compañías de apuestas, lo que puede fomentar que más personas puedan caer en la adicción.

"No me malinterpreten, no digo que haya que prohibirlas, porque la gente es libre de hacer lo que quiera con su dinero. Pero quizá no deberíamos promoverlas", afirmó la ganadora de las WTA Finals de 2022, cuya denuncia recibió apoyo inmediato de otras compañeras.

"Gracias por esta voz", le agradeció en X la número uno mundial, Iga Swiatek.

Responsables de varios deportes, incluido el tenis, han lanzado algunas iniciativas para proteger a los jugadores de los mensajes abusivos. La ATP (asociación del tenis masculino) anunció en julio un nuevo servicio para ayudar a sus jugadores a filtrar comentarios tóxicos y abusivos.

El tenista argentino Francisco Comesaña, que no empleó todavía esa aplicación, aseguró que recibe insultos y críticas tanto después de una derrota como de una victoria.

"Ganes o pierdas siempre te van a insultar. Intento pasar un tiempo sin usar el teléfono porque si no quieres pelearte con todos", explicó después de su espectacular victoria del miércoles ante el francés Ugo Humbert.

"Siempre te dicen: 'te dejaste perder, vendiste el partido'. ¿Cómo voy a vender el partido? Desde que soy chiquito sueño con estar acá y doy la vida por estar en una cancha de tenis", reclamó. "Ellos no saben si ese día me levanté mal, si estoy lesionado o recuperándome de algo. Opinan sin saber".

Bur-gbv/cl

LA NACION