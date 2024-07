Esta es la importante medida que evalúa implementar Maryland para mejorar la comprensión de textos entre los niños

Escuchar

Maryland podría unirse a otros estados norteamericanos que priorizan la lectura en sus programas de alfabetización educativa. La propuesta contempla la posibilidad de retener a los alumnos de tercer grado que no cumplan con los estándares de comprensión lectora establecidos.

La propuesta impulsada por distintos sectores del Estado de Maryland tiene como principal objetivo desarrollar una mejor comprensión de texto en los alumnos. La Junta de Educación del estado en conjunto con la Junta de Implementación y Responsabilidad Futura de Maryland, analizaron estadísticas nacionales que posicionan al estado en la posición 40ª de la Tarjeta de Calificaciones de la Nación.

El principal desafío que tienen hoy es alcanzar un top 10 para el año 2027, y es por eso por lo que propusieron mejorar la alfabetización y hacer mucho hincapié en la lectura. Habría exámenes estatales y los alumnos deberían cumplir con un cierto puntaje establecido para no ser retenidos un año. Es decir, si no muestran suficientes habilidades de lectura no pasarán a cuarto grado.

Maryland

Un reto importante que se utiliza en muchos estados norteamericanos y al que Maryland se mostró bastante flexible y abierto a la disposición, ya que acepta comentarios y recomendaciones públicas hasta el próximo 19 de julio.

Tenette Smith, directora ejecutiva de programas e iniciativas de alfabetización del Departamento de Educación del estado, se expresó sobre el tema: “Varios estudios de investigación han señalado que la alfabetización se considera una de las prioridades clave y fundamental en la educación si queremos que nuestras comunidades y nuestros estados prosperen”.

El detalle de la evaluación a los niños

Esta política de alfabetización se implementaría a partir de jardín de infantes en el que se promovería la lectura en niños. En ese sentido, también se detectarán rápidamente las deficiencias de cada alumno al momento de comprender un texto.

La evaluación, más allá del día a día junto a docentes especializados, sería tres veces al año y, por otro lado, también apuntaría a la detección de dislexia. Puntualmente en esa patología, se aplicaría una capacitación especializada basada en la ciencia de la lectura que haría hincapié en la fonética y en el vocabulario.

El programa contempla, además, la formación docente totalmente gratuita por parte del Estado e incluye a los padres ya que son parte clave del aprendizaje. Habría un monitoreo constante de las situaciones de lectura de los alumnos y los padres deberían ser notificados de cualquier inconveniente que surja para estar al tanto y poder comprometerse.

En caso de que un estudiante no logre alcanzar el puntaje deseado por una comprensión lectora que no es la esperada, la intención será retenerlo un año, aunque sin que se produzca un decaimiento emocional. Por eso, en la repetición del ciclo lectivo se dedicaría más tiempo y esfuerzos a la lectura basada en investigaciones científicas y a la instrucción diaria en grupos pequeños.

LA NACION