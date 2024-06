Esta increíble propiedad sale a la venta en Connecticut, pero tiene un detalle espeluznante en su pasado

Escuchar

Una espaciosa casa colonial de cinco habitaciones, ubicada en el bario de Taftville, en Norwich Connecticut, salió al mercado por un valor de 400 mil dólares. La inmobiliaria la ofrece como una propiedad espaciosa, perfecta para una familia numerosa. Sin embargo, en el anuncio los vendedores omitieron mencionar un detalle muy importante que salió a la luz gracias a la publicación que realizó un usuario de Reddit.

El usuario de esta red social, conocido como Last-Satisfaction333, compartió una captura de pantalla del anuncio de la propiedad y lo acompañó con una imagen de Google Street View que mostraba un letrero en la fachada de la casa que decía “Funeraria Guillot”. “El sector inmobiliario se olvidó de mencionar un detalle”, escribió el hombre y su posteo rápidamente se volvió viral.

La publicación del usuario de Reddit que reveló que en la casa que puso a la venta la inmobiliaria Smart antes funcionaba una funeraria Reddit @Last-Satisfaction333

Muchas personas expresaron su sorpresa y críticas hacia el agente inmobiliario por no haber sido transparente acerca del pasado de la casa como funeraria. “A algunas personas supersticiosas o que creen en fantasmas y espíritus les gustaría saber esa información de antemano. Tal vez no quieras cargar con el estigma de vivir en una funeraria, ya que no es socialmente normativo. O simplemente no quieres ser conocido como la familia de la funeraria que puede repeler a otras personas supersticiosas”, escribió un usuario en Reddit.

“Seamos honestos, nadie murió en la funeraria, estaban muertos cuando llegaron allí. A ningún fantasma le importa rondar la funeraria a la que fueron llevados. Estadísticamente, es menos probable que esté embrujada que una casa promedio de más de 50 años en la que realmente murió gente. Esta es realmente una oportunidad para obtener bienes raíces baratos”, bromeó otra persona. “Para ser justos, antes de que fuera una funeraria, probablemente era solo una casa. Un círculo completo. Tal vez hicieron algunas modificaciones realmente interesantes, como salas de estar grandes y pisos reforzados para soportar el peso de todas las personas”, concluyó una persona más entre las reacciones.

La casa funeraria Guillot funcionaba en una propiedad que salió en venta en Connecticut Google Maps

Cómo es la casa de Connecticut en venta que antes fue una funeraria

Según detalla la inmobiliaria Smart, esta es una histórica casa colonial ubicada en el barrio de Taftville. Fue construida en 1946 y ofrece cinco habitaciones, tres baños completos y dos medios baños. Además, cuenta con una sala multimedia, sala de juegos, sala de estar, sala familiar con chimenea a gas, oficina y dos cocinas. En la publicación, los vendedores destacan la versatilidad de la propiedad, ya que sirve tanto para personas que sean inversores y quieran poner un negocio como para aquellos que estén buscando un lugar donde residir.

La casa en venta en Connecticut es versátil, puede utilizarse tanto para inversión como para residencia Google Maps

El interior de 1600 metros cuadrados incluye un porche con vistas al patio trasero y un garaje para tres autos, todo situado en un amplio terreno en el que hay potencial de seguir con la construcción. Las fotos revelan amplias salas que, con la información publicada en Reddit, se estima que probablemente sirvieron como espacios funerarios en el pasado, lo que añade un aspecto histórico y peculiar a esta propiedad cargada de potencial y misterio.

