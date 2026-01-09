Estabilidad y democracia en Venezuela son "casi la misma cosa", dice Trump

Hablar de estabilidad y democracia en Venezuela son "casi la misma cosa", declaró este viernes el presidente Donald Trump durante una reunión en la Casa Blanca con compañías petroleras para abordar el futuro de ese sector en el país sudamericano.

Preguntado sobre si prefería estabilidad o democracia en Venezuela, liderada por un gobierno que surgió de unas elecciones polémicas, Trump respondió: "quizás estamos hablando de la misma cosa. Para mi es casi lo mismo", añadió.

"Con el tiempo será democracia", añadió.

Trump convocó a la plana mayor de las petroleras mundiales para pactar su retorno al país sudamericano, que nacionalizó los recursos naturales en 1976.

La llegada del "socialismo bolivariano" del entonces presidente Hugo Chávez, endureció aún más las condiciones de explotación petrolera para esas empresas, sometida a la tutela del Estado.

Tras el derrocamiento del heredero de Chávez, el presidente Nicolás Maduro, ahora a la espera de juicio en Nueva York, Trump alertó de que quería ver primero una situación económica y social estable antes de pensar en una transición política.

El secretario de Estado, Marco Rubio, recordó de nuevo en la reunión de la Casa Blanca que quiere ver una evolución en tres etapas en el país, con estabilidad económica, apertura y liberación de presos y finalmente la transición política en beneficio de la oposición, que reclama que ganó las elecciones de 2024.

Tras el descabezamiento del gobierno, la nueva presidenta interina Delcy Rodríguez, ha mostrado una actitud conciliatoria con Trump.

Caracas anunció la liberación de un "gran número" de prisioneros políticos, pero Rodríguez ha dicho que solo su gobierno mantendrá las riendas del país.