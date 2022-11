Estacionó su auto con un pequeño error y se encontró con una nota que la dejó sin palabras: “Desconsiderada”

escuchar

Los problemas viales son frecuentes en las ciudades grandes. A veces, la verdadera personalidad de las personas sale a relucir cuando están detrás del volante. De tal manera que sus niveles de educación, paciencia y amabilidad pueden revelarse en los trayectos diarios. Eso pasó con una conductora, que fue acusada de “desconsiderada”tras dejar su automóvil mal estacionado.

Al parecer, otro automovilista que llevaba a un menor tuvo problemas para sentarlo en su silla especial cuando quiso salir del centro comercial Ballina Central, en NSW Northern Rivers, en Australia. Molesto por la situación, decidió dejar una nota para su vecina de estacionamiento.

La mujer había dejado su auto afuera de un supermercado y, cuando regresó tras hacer sus compras, encontró la malhumorada carta: “Aprende a estacionar entre líneas, no sobre ellas. No pude llevar al bebé al auto porque estacionaste como un tonto absolutamente desconsiderado”, se leía en ella.

Este fue el mensaje que le dejó otro conductor a la mujer en su auto Facebook

La propietaria del automóvil compartió la nota en las redes sociales para responder a la acusación. Le pidió a la audiencia que no la juzgara tan rápido, ya que ella también tenía algo que agregar a la manera en la que habían sucedido los hechos.

De acuerdo con su testimonio, que se viralizó también en varios medios de comunicación como News.com.au, la automovilista aseguró que, cuando quiso aparcar, otro vehículo junto al suyo estaba en una mala posición, por lo que no tuvo gran margen de maniobra. “El auto que estaba estacionado a mi lado estaba en las líneas, así que tenía menos espacio para trabajar, debieron haberse ido antes de que salieras”, argumentó.

Además, agregó otro comentario a la persona que le dejó esa nota: “Tal vez la próxima vez (debería) estacionarse en el espacio para padres. Para eso los hicieron”, recomendó. Antes de terminar, le hizo un reclamo más a quien colgó ese mensaje: “Hay problemas más grandes en el mundo. No había necesidad de ser grosero. La amabilidad es gratis”, agregó según el medio australiano.

Así fue como se encontraba estacionada la conductora Facebook

El hecho se hizo viral en las redes sociales y dividió las opiniones entre quienes se mostraban comprensivos con el padre de familia y quienes entendían que la conductora no podía hacer mucho por las circunstancias en las que se encontraba. En comentarios destacados, algunos aseguraron que estacionarse no es “tan difícil”. En tanto que otros enfatizaron que la mujer no estaba tan mal si se comparaba con otros conductores.

¿Cuáles son las principales multas en Australia?

Australia es un país que se caracteriza por su organización y orden, sobre todo en espacios públicos. Esto se debe en gran medida a que la ley se cumple de una forma muy rigurosa. No obstante, estas regulaciones podrían parecer muy estrictas para los recién llegados.

De acuerdo con el portal Latinoz Education, que ofrece una mirada a cómo es la vida en este país, también se contemplan multas de tránsito. Las sanciones pueden ir desde los 100 a los 3000 dólares australianos y las principales razones son: exceder los límites de velocidad, manejar en estado de ebriedad o bajo el efecto de alguna sustancia o simplemente encender el auto si se está en estas condiciones.

Aunque estas infracciones son populares en otros países, estacionarse en un lugar prohibido o dejar el auto mal acomodado podría también ser una causa de multa, así como dar la vuelta sin encender las luces intermitentes y tener alguna luz descompuesta.

LA NACION