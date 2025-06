Estadio Hard Rock refuerza seguridad en el Mundial de Clubes tras caos en la Copa América

MIAMI (AP) — Casi un año después de que la final de la Copa América casi terminara en tragedia, un gran número de hinchas del fútbol ha vuelto al estadio Hard Rock, pero esta vez con la seguridad reforzada el Mundial de Clubes.

Casi 120.000 aficionados han presenciado los dos primeros partidos escenificados en Miami, con puntos de control adicionales y una fuerte presencia policial.

La policía de Miami-Dade reconoció que aprendieron lecciones de lo sucedido en julio del año pasado, cuando aficionados sin entradas irrumpieron en las puertas del hogar de los Dolphins de Miami de la NFL para la final entre Argentina y Colombia. La situación dejó a aficionados aterrorizados cuando la seguridad se vio desbordada por la multitud.

El partido se retrasó una hora, niños lloraron y se sembró la duda debido a que Estados Unidos estaba por recibir dos de los torneos más importantes del fútbol: el Mundial de Clubes este verano boreal y el Mundial en 2026.

Este torneo es un primer indicador de cómo Estados Unidos manejará a los aficionados de 48 países que visitarán el Mundial del próximo año. La atención se enfocó en Miami después de lo ocurrido en la Copa América cuando aficionados sin boleto pudieron entrar con demasiada facilidad al estadio Hard Rock de 65.000 butacas.

“Hemos implementado medidas extensivas para proteger a los aficionados, jugadores y personal”, dijo la jefa de la policía de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz, antes del torneo.

El año pasado, la policía tuvo que levantar a niños angustiados por encima de las barreras para evitar que fueran aplastados. Los videos mostraron a algunos aficionados intentando trepar por los conductos de ventilación para entrar.

Ahora, los aficionados deben pasar por tres puntos de control separados que rodean al estadio, incluyendo una valla de acero alrededor del perímetro.

Primero se realiza una verificación de entradas en puertas temporales, ocupando grandes partes del estacionamiento.

Luego viene otro control estilo aeroportuario bajo carpas donde revisan bolsas con máquinas de rayos X —y hasta las banderas deben ser aprobadas. En la Copa América los aficionados podían acercarse mucho más a las puertas del estadio antes de pasar por los puntos de control. “Cuando estuve en la final, los guardias de seguridad simplemente abrieron la puerta y comenzaron a dejar pasar a la gente”, le dijo a The Associated Press Edison Negrón, un aficionado de Boca Juniors procedente de Puerto Rico, al describir las escenas cuando los aficionados se agolpaban contra las barreras el año pasado. El condado de Miami-Dade dijo en ese momento que se realizaría una revisión completa y que esas escenas “no se pueden repetir". “Habrá una presencia significativa de los elementos seguridad dentro y alrededor del estadio para garantizar la seguridad pública en todos los eventos”, dijo el detective Argemis Colomé a la AP, mientras añadía que se estaban monitoreando las redes sociales antes de los partidos. Los preparativos han incluido un entrenamiento especial para una fuerza de despliegue rápido como parte de una respuesta multiagencia a posibles problemas de multitudes. “Si las cosas se complican, nos preparamos para disturbios civiles y aficionados indisciplinados”, dijo la oficina del sheriff en una publicación en redes sociales. La gran presencia policial ha sido evidente en ambos partidos jugados en Miami hasta ahora: el partido inaugural del torneo el sábado, cuando una multitud de más de 60.000 personas vio al Inter Miami enfrentar al Al Ahly de Egipto, y el duelo del lunes entre Boca Juniors y Benfica frente a casi 56.000 personas. La FIFA dijo que trabajó estrechamente con los administradores del estadio, agencias estatales y federales “para garantizar una presencia de seguridad robusta”. La FIFA dijo que Boca fue el primer equipo que agotó las entradas para sus tres partidos de la fase de grupos. No se reportaron altercados importantes. El segundo encuentro de Boca será el viernes contra el Bayern Múnich en Miami. ___ El reportero de AP Andrés Jaime-Méndez contribuyó desde Miami. Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.