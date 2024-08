Estas son las trampas más comunes detrás de las rebajas en los supermercados de USA

Los diseñadores de los supermercados son sumamente astutos. Sus estrategias de venta son tan efectivas que generalmente los compradores añaden artículos adicionales al carrito de compras sin darse cuenta y cumplen el cometido de aumentar el consumo de algunos productos.

La estrategia detrás de las ofertas

La mayoría de los carteles de promociones en los supermercados suelen ser de color rojo. Según el sitio especializado en consumo Chowhound, el color rojo genera una sensación de urgencia y peligro, aunque en este caso, el “peligro es más psicológico”. La estrategia detrás de estos carteles es jugar con la cabeza del consumidor y crear un sentido de premura o FOMO (miedo a perderse algo).

El rojo hace que los compradores crean que el artículo está a un precio especial, y que esta oferta se encuentra limitada en el tiempo. Esto los impulsa a comprar rápidamente, sin necesitarlo, incluso.

Muchas cadenas de supermercados ofrecen estos mismos productos a precios promocionales la mayor parte del tiempo. La etiqueta roja llamativa solo crea la ilusión de que se puede obtener un mejor precio. De hecho, en muchas ocasiones, los minoristas elevan el precio del artículo antes de la promoción para que la oferta parezca más atractiva en comparación con el precio original.

La proximidad entre productos

El principio de proximidad es otra trampa importante. No solo se venden rápidamente los artículos que están en oferta, sino que los productos que se encuentran cerca de ellos también tienden a volar de las góndolas. Por ejemplo, si una tienda promociona una salsa para pasta con un precio especial y resalta esta oferta con una etiqueta roja, no solo el producto en oferta atrae la atención: los artículos cercanos también ganan visibilidad y suelen venderse más rápido, aunque no estén en oferta.

Esto sucede porque, de forma inconsciente, los consumidores comparan el precio del producto en oferta con el de los demás artículos cercanos. Los planificadores aprovechan este comportamiento para incentivar compras adicionales.

Las membresías

Los precios para los miembros especiales de una tienda suelen ser significativamente más bajos, a veces reducidos a la mitad en comparación con el valor mostrado a quienes no están afiliados. Sin embargo, la ventaja de estas membresías depende en gran medida de la frecuencia con la que se realizan las compras.

La ventaja de estas membresías depende en gran medida de la frecuencia con la que se realizan las compras Shutterstock

Un escenario común es que los cajeros sugieren una suscripción anual y prometen que la inversión se amortizará en tan solo seis o siete visitas, gracias a los descuentos aplicables. No obstante, si el consumidor no compra con regularidad en esa tienda, la membresía puede no resultar rentable. En muchos casos, podría ser más beneficioso pagar el precio completo por los productos.

