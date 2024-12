Este famoso restaurante mexicano reabre 20 años después de la quiebra: arrastra un oscuro y trágico pasado

Chi-Chi’s, un conocido restaurante mexicano, volverá a abrir sucursales en Estados Unidos luego de su cierre hace dos décadas tras declararse en quiebra. Hormel Foods, propietaria de la marca registrada, alcanzó un acuerdo para que la cadena vuelva a operar. Según el comunicado de prensa de Chi-Chi’s, esta negociación permite el uso del nombre en los nuevos locales que se inaugurarán en 2025.

El restaurante mexicano volverá a abrir sus puertes (Imagen ilustrativa)

La cadena fue fundada en la década de 1970 por Marno McDermott y Max McGee, un antiguo jugador de Green Bay Packers. Según Restaurant Business, la marca y sus más de 200 establecimientos pasaron por diversos propietarios en las décadas siguientes. Sin embargo, a fines de 2003, la compañía se declaró en bancarrota.

El oscuro pasado el restaurante latino

Luego, en 2004, un brote de hepatitis A en Pittsburgh fue relacionado con las cebollas verdes servidas en el Chi-Chi’s de un centro comercial de Monaca, Pensilvania. El brote afectó a 660 personas, de las cuales cuatro fallecieron, según NBC. Aproximadamente la mitad de los afectados demandó a la empresa, lo que marcó su final.

Ahora, uno de los responsables de revivir la marca es Michael McDermott, hijo del creador de Chi-Chi’s. El empresario expresó en un comunicado su deseo de rendir homenaje a la herencia familiar al combinar el concepto tradicional del restaurante mexicano con un enfoque contemporáneo.

Ahora, la nueva versión revitalizará el icónico del antiguo restaurante, que estuvo vigente en la comunidad de Minneapolis durante 28 años. “Todavía tengo buenos recuerdos de mi infancia en los restaurantes Chi-Chi’s que mi padre construyó a lo largo de su vida, inculcándome la pasión y la determinación de seguir mi propia carrera en la industria”, afirmó McDermott.

Logo de Chi-Chi's, el restaurant que vuelve a abrir después de 20 años Comunicado de prensa Chi Chis

McDermott también señaló: “Creemos que existe una gran oportunidad para traer de vuelta la marca con una experiencia gastronómica actualizada, pero manteniendo el mismo gran sabor y los auténticos sabores mexicanos”. Además, destacó que el legado de Chi-Chi’s aún vive entre quienes recuerdan la cadena y sus productos empacados, como salsas y tortillas, que seguirán disponibles mientras los nuevos restaurantes comienzan a operar.

¿Qué se sabe sobre dónde y cuándo abren las nuevas sucursales?

Por el momento no se incluyeron detalles sobre las fechas exactas, ni las ubicaciones donde los restaurantes Chi-Chi’s reabrirán en 2025, ni se informó si tendrán un menú Tex-Mex similar al de hace décadas.

El restaurante mexicano volverá a abrir sus puertas tras 20 años Pixabay

¿Quién es Michael McDermott y cuál es su experiencia en restaurantes?

McDermott tiene una trayectoria notable en la industria gastronómica. Además, ha trabajado previamente en marcas como Kona Grill y Rojo Mexican Grill. Kona Grill fue adquirida en 2019 por The ONE Group Hospitality, Inc., una transacción que consolidó su éxito y experiencia en el sector.

La información sobre el regreso de Chi Chi’s surge un mes después de que TGI Fridays, otra famosa cadena de restaurantes, anunciara su bancarrota bajo el Chapter 11.

De acuerdo con Today, al menos diez cadenas de restaurantes se han declarado en quiebra este año, incluyendo a Tijuana Flats y Red Lobster, que cerró al menos 106 locales en 2024.