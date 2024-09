Este país latino dará licencias de conducir permanentes de forma gratuita durante septiembre

La licencia de manejo habilita a los conductores de vehículos motorizados a transitar libremente por la vía pública y las carreteras de México. Su tenencia es obligatoria y el documento debe ser renovado en ciertos períodos de tiempo, a menos que se trate del registro permanente, habilitado en tres estados de ese país. Uno de estos lo ofrecerá de manera gratuita durante septiembre.

Los estados de Oaxaca y Tamaulipas ofrecen este tipo de documento permanente en sus ciudades, aunque tiene un monto especial que supera los 1500 pesos mexicanos (poco más de 74 dólares). Sin embargo, San Luis Potosí, lo ofrece de manera gratuita para aquellos que deseen sacar la licencia por primera vez o necesiten renovarla. Septiembre no es la excepción, por lo que los interesados pueden realizar este trámite sencillo que requiere de ciertos documentos.

San Luis Potosí ofrece licencias de conducir permanentes de manera gratuita FreePik

Licencia de conducir permanente: los documentos que se deben presentar

De acuerdo con el sitio web del gobierno del estado de San Luis Potosí, el trámite para la licencia de conducir permanente se debe realizar de manera presencial en las oficinas recaudadoras. Esta opción está disponible para los automovilistas, los choferes de servicios particulares y los conductores de motocicletas y motonetas.

Para aquellos conductores que deseen sacar su licencia de conducir por primera vez, los documentos que deberán presentar son:

La carta de compromiso expedida por la Secretaría de finanzas de gobierno del estado.

expedida por la Secretaría de finanzas de gobierno del estado. Original y copia de identificación oficial vigente del estado (puede ser INE o pasaporte).

Original y copia de dos comprobantes de domicilio en el estado: uno con antigüedad de un año y otro con antigüedad de tres meses. Pueden ser recibos de agua, electricidad, teléfono, internet, cable, predial, gas.

De ser extranjero, se debe presentar la carta de naturalización.

El trámite es gratuito para aquellas personas que saquen su registro por primera vez o deben renovarlo FreePik

Los documentos no varían mucho para aquellos que busquen renovar el registro. Para este trámite, se debe agregar la licencia de conducir vencida y solo un comprobante de domicilio en el estado con fecha mínima de tres meses. En el caso de no tener la licencia, se puede presentar un comprobante de no infracción municipal expedida por la Secretaría Pública, con una vigencia que no supere los tres días.

Además, el solicitante debe firmar la carta de compromiso de la Secretaría de Finanzas. Luego, se le entregará la nueva licencia permanente que debe ser validada en la página web del gobierno. En el caso de necesitar una reposición del registro, el trámite no es gratuito y tiene un costo de 1629 pesos mexicanos (poco más de 81 dólares). Es necesario presentar una constancia de extravío de objetos o documentos.

Los beneficios de la implementación del registro permanente

La campaña de licencias de conducir de manera permanente y gratuita tiene un impacto positivo en la economía de los conductores que no tienen que gastar dinero en la renovación del documento. Además, cuida el tiempo de los ciudadanos al no tener que ser actualizada cada tres años, a diferencia de otros registros.

La licencia emitida en un estado de México es válido para todo el país Pexels

El certificado para conducir, sin importar la localidad en donde haya sido emitida, tiene validez en todo México gracias al acuerdo entre los estados al reconocer cualquier tipo de licencia, siempre que no esté vencida.

LA NACION