Este programa entrega 120 dólares por niño en edad escolar en EE.UU.: lo que tienes que saber

Para asegurar que los niños en edad escolar puedan llevar una dieta saludable durante el verano el Servicio de Alimentación y Nutrición de los Estados Unidos lanzó el programa SUN Bucks, que otorga 120 dólares a las familias por cada niño en edad escolar para la compra de alimentos durante la etapa de receso vacacional.

Este programa, inscripto bajo la modalidad Transferencia Electrónica de Beneficios de Verano (Summer EBT), está disponible en la mayor parte de los estados, aunque hay algunos donde ha recibido otra denominación, según aclaran desde su web oficial. Además, como también destacan, es compatible con otros beneficios como SNAP y WIC, y no implica que los niños pierdan el derecho a recibir las comidas sin costo que se ofrecen a través del programa SUN Meals To-Go.

Quiénes son elegibles para el programa SUN Bucks

Las familias que actualmente están inscriptas en SNAP, FDPIR o TANF, de manera automática son beneficiarias del nuevo programa. En tanto, aquellas que no reciben ninguno de esos beneficios, pero cuyos hijos concurren a establecimientos escolares que ofrecen el programa Nacional de Almuerzo o Desayuno Escolar también son elegibles. SUN Bucks no posee requisitos vinculados al estatus migratorio de las familias, por lo que no es necesario ser ciudadano para solicitarlo y ser elegible.

Quienes quieran inscribirse y no formen parte del grupo con el beneficio de adhesión automática deben presentar una solicitud para acceder al programa en los puntos habilitados en el estado de residencia. Para conocer los puntos habilitados en cada estado se debe ingresar aquí.

Para completar el proceso se requerirá la siguiente información.

Nombre del niño en edad escolar

Establecimiento al que asiste

Fecha de nacimientos del menor

Dirección

Ingresos del hogar

Los datos del seguro social o documentación probatoria de ciudadanía no son exigibles ni necesarios para realizar este trámite.

SUN BUCKS se puede sumar directamente a la cuenta de SNAP, para aquellos que son beneficiarios de ambos programas Craig Walker

Cómo utilizar SUN Bucks

Al tratarse de un programa organizado bajo la modalidad de Transferencia Electrónica, el beneficio se puede sumar directamente a la cuenta de SNAP, para aquellos que son beneficiarios de ambos programas. También posee la opción de emisión de tarjeta de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT) u otras formas de pago del beneficio según cada estado. El régimen específico se deberá precisar y acordar al momento de la inscripción en los sitios SUN Bucks habilitados en el estado de residencia.

Para qué se puede utilizar SUN Bucks

El beneficio es utilizable para la compra de frutas y verduras; carne, pollo y pescado; productos lácteos; panes y cereales; refrigerios y bebidas sin alcohol.

No se puede utilizar SUN Bucks para la compra de comidas elaboradas, alimento para mascotas, productos de limpieza para el hogar, productos de higiene personal y medicamentos.

En SNAP Retailer Locator se pueden ubicar los comercios adheridos al programa, que incluyen supermercados, mercados de agricultores, almacenes y tiendas on line. En general, todos los comercios adheridos a los programas SNAP y WIC aceptan SUN Bucks.

Según detallan en Help Me Grow, de Washington DC, diferentes estudios han demostrado que este tipo de programas mejoran sustancialmente los hábitos alimentarios de las familias durante la época estival, colaborando con sus posibilidades de acceder a alimentos frescos y variados. Además, según reseñan, tienen la capacidad de reducir un 33% el hambre infantil.

Este tipo de programas mejoran sustancialmente los hábitos alimentarios de las familias durante la época estival

Estados que no adhirieron a SUN Bucks

Si bien la mayor parte de los estados poseen el programa, hay un conjunto que no ha adherido al beneficio. En esos lugares las familias pueden acceder a SUN Meals, que está disponible en escuelas, parques y otros lugares públicos y los niños pueden obtener comida para llevar (SUN Meals To-Go).

Alabama

Alaska

Florida

Georgia

Iowa

Idaho

Misisipi

Carolina del Sur

Dakota del Sur

Texas

Vermont

Wyoming

Nuevo Hampshire (funciona en revisión)

