"Este título es diferente a los demás", asegura Verstappen

Tras coronarse por cuarta vez seguida como campeón de Fórmula 1, el piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) aseguró en la madrugada del domingo ante la prensa que este triunfo "es diferente a los demás".

PREGUNTA: ¿Cuál es su reacción ante este cuarto título consecutivo?

RESPUESTA: "Es un placer, por supuesto. Cuando uno crece ve las estadísticas de pilotos legendarios, muy impresionantes, y uno sólo espera subir a un podio, ganar una carrera, quizá un título. Ya es tan difícil ganar uno... También necesitas un poco de suerte para estar en el equipo adecuado en el momento adecuado. Este título es diferente a los demás. Empezamos bien la temporada pero luego tuvimos algunas carreras difíciles. Es ahí cuando estoy orgulloso del equipo. No teníamos el auto más rápido pero nos mantuvimos unidos, trabajamos mucho, supimos mantener la calma, cometimos muy pocos errores".

P: Christian Horner, el patrón de su equipo, cree que este es su título más impresionante...

R: "Estoy de acuerdo. El año pasado tenía un auto dominante y creo que no se apreció del todo nuestra racha de 10 victorias seguidas. Estoy muy orgulloso de este año porque creo que el 70% del tiempo no tuvimos el mejor auto. Tuvimos muchos problemas a mitad de temporada, cosas que no entendíamos pero respondimos perfectamente".

P: Lewis Hamilton tiene un récord de siete campeonatos. ¿Cree que puede igualarlo o superarlo?

R: "Siempre hay que estar en el equipo adecuado para conseguirlo durante tanto tiempo. No pienso en ello pero si ocurre, mejor. Ya estoy muy orgulloso con cuatro títulos. Al final, un título o siete es lo mismo. Sé que si aún tengo la oportunidad de luchar por el trofeo, aunque no tenga el mejor auto, lo haré. Lo daré todo cuando esté al volante. En los últimos años he progresado además como piloto, me he vuelto más completo. Estoy deseando ver que ocurre en los próximos años".

