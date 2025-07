Estêvão reta a su Chelsea con un Palmeiras de defensa remendada

Sin tres de sus cuatro defensas titulares y con la joya brasileña Estêvão desafiando al que será su próximo equipo, el Palmeiras intentará asaltar al Chelsea el viernes en Filadelfia para avanzar a semifinales del Mundial de Clubes.

La última perla de la incombustible cantera de Brasil ha reconocido su "ansiedad" por unirse a los londinenses -que lo ficharon por más de US$60 millones el año pasado, incluidos bonos- una vez termine el renovado torneo de la FIFA.

Pero antes deberá comandar el ataque paulista en el duelo de cuartos de final en el estadio Lincoln Financial Field (01:00 GMT del sábado), adonde los hombres de Abel Ferreira llegan con una zaga muy tocada para hacer frente a uno de los equipos más goleadores del torneo.

Todos los ojos estarán pendientes del desequilibrante atacante de 18 años, que ha tenido un crecimiento vertiginoso en el fútbol, vistiendo ya la camiseta de los pentacampeones del mundo en cinco ocasiones y destacándose en este Mundial de Clubes.

El vencedor de la pugna entre brasileños e ingleses se enfrentará en semis al Fluminense carioca o Al Hilal saudí, que abren los cuartos el viernes en Orlando a las 15:00 locales (19:00 GMT).

- "Un sueño que voy a cumplir" -

Los Blues contrataron a Estêvão, considerado el mayor talento brasileño desde Neymar, antes de que cumpliera la mayoría de edad, en una muestra más de la voracidad europea por garantizarse a las estrellas del futuro.

Desde entonces, siempre se habla de su aterrizaje en Stamford Bridge. Y el propio jugador, todavía con cuerpo y hablar adolescentes, ha reconocido la dificultad de mantenerse concentrado antes de cruzar el Atlántico.

"Es un sueño que voy a cumplir, pero sé que tengo que enfocarme aquí, trabajar, no es fácil. Cuanto más se acerca el momento, la ansiedad más golpea", dijo recientemente el juvenil, que puede jugar por las bandas o el centro del ataque. Defendido por Ferreira, artífice del gran andar del Palmeiras, con dos Copas Libertadores ganadas en los últimos cinco años (2020 y 2021), Estêvão debe liderar la ofensiva de un Verdão con sed de desquite. "Es perfectamente normal sentir ansiedad, tener un sueño y sentir que se va a cumplir", afirmó el DT. Chelsea venció 2-1 en la prórroga a los brasileños en la final del Mundial de Clubes de 2021, disputada en febrero de 2022, cuando el torneo se jugaba apenas con siete equipos, frente a los 32 actuales. Aquella fue la final más reñida de los últimos años en el certamen entre equipos de Europa y Sudamérica, que no conquista el título desde que Corinthians, gran rival palmeirense, derrotó 1-0 precisamente al Chelsea en 2012. - Remiendos para detener el ataque azul - El duelo en la casa de los Philadelphia Eagles del football americano no luce sencillo para el Verdão, que aterrizó en la ronda de los ocho mejores tras vencer en el alargue 1-0 al Botafogo en unos octavos brasileños. Además de la diferencia de billeteras, Palmeiras no contará con tres defensas titulares: el capitán y central paraguayo Gustavo Gómez, el lateral uruguayo Joaquín Piquerez y el zaguero brasileño Murilo. El primero fue expulsado contra los cariocas, el segundo acumuló amarillas y el tercero está lesionado, por lo que Ferreira deberá rearmar su zaga ante un rival que viene de eliminar con goleada 4-1 al Benfica de Ángel Di María y que ha anotado diez goles en cuatro juegos. Además, los campeones de la Conference League contarán con el retorno del atacante senegalés Nicolas Jackson, quien ya pagó una suspensión de dos fechas, y con su flamante refuerzo, el delantero brasileño João Pedro. Sin embargo, Enzo Maresca sufrirá una baja sensible en el mediocampo, la del ecuatoriano Moisés Caicedo, suspendido por acumulación de amarillas. "Es un partido de fútbol, nunca puedes decir que un equipo es el favorito", advirtió el volante belga Roméo Lavia. "Ellos tienen un buen equipo". Alineaciones probables: Palmeiras: Weverton - Agustín Giay, Bruno Fuchs, Micael, Vanderlan - Emiliano Martínez, Richard Ríos, Mauricio - Estêvão, Allan, Vitor Roque. DT: Abel Ferreira. Chelsea: Robert Sánchez - Reece James, Tosin Adarabioyo, Levi Colwill, Marc Cucurella - Enzo Fernández, Roméo Lavia, - Pedro Neto, Cole Palmer, Noni Madueke - Nicolas Jackson. DT: Enzo Maresca. raa/ma