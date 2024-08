Estos son los ocho artículos más polémicos de Trader Joe’s en 2024

Escuchar

Las sucursales de Trader Joe’s se caracterizan por lanzar artículos de manera continua. Al mismo tiempo, es una empresa experta en la viralización de sus nuevos productos. Por lo general, sus recetas son aclamadas por los clientes, pero hay otras controvertidas que generan comentarios negativos.

En el último tiempo, TJ’s comenzó un nuevo proyecto: un podcast recurrente llamado “Inside Trader Joe’s”, en el que invitan a los compradores a enviar sus productos favoritos. Dentro de este marco, muchos clientes aprovecharon también para criticar aquellos artículos que les disgustan.

Los 8 artículos más controvertidos de Trader Joe’s

Además de los comentarios en el podcast, las redes sociales son otro medio de expresión para los juicios del público. El sitio Eat This, Not That publicó una lista con algunos de estos productos que acumulan tanto fanáticos como críticos acérrimos. A continuación, uno a uno estos artículos:

La mayoría de estas críticas se diseminaron en las redes sociales, en especial en el propio Reddit de TJ's Internet: hosdecora

1. Bocaditos de macarrones con queso

Estas bolitas de macarrones con queso son las preferidas de muchos clientes. Su mezcla de quesos rebozado con panko la convierten en una opción crujiente y cremosa. Este aperitivo parece ser un éxito y muchos de sus compradores recomiendan acompañarlo con una salsa, ya sea ranch, marinara o barbacoa.

Para otras personas, el producto es decepcionante. En el Reddit de Trader Joe’s varios usuarios describieron a los bocados como “insípidos” y “desagradables”.

2. Pad Thai de verduras

En caso de buscar una opción vegetariana, este producto congelado es una alternativa. Incluye fideos de arroz, brotes de soja, cebolla, y tofu.

A pesar de ser una variante interesante, en Internet existen muchas opiniones contradictorias sobre el artículo. El problema principal parece ser la cantidad de brotes de soja que tiene el preparado.

La recomendación de quienes lo consumen con regularidad es darle un toque especial. Un ejemplo sería añadirle otros ingredientes como morrón rojo, limón, maní o huevos.

3. Mini conos de Cheesecake

Si bien la idea de un helado de Cheesecake suena tentadora, algunos compradores elevaron sus críticas ante esta combinación de postres. “Son muy dulces y pegajosos”, escribió un usuario en Reddit, y muchos adhirieron y expresaron sentimientos similares.

A pesar de las críticas, el producto tiene una buena cantidad de fanáticos. Un cliente califica los conos como el “bocadillo helado más sabroso”. Otro afirma que es su postre favorito entre los que ofrece la cadena.

4. Sushi

El pasado junio, Trader Joe’s volvió a lanzar dos opciones de sushi: California rolls y vegetable rolls. Este artículo generó bastante división entre los compradores.

Un usuario comentó en Reddit que, si bien lo compró por recomendación de un amigo, tuvo que escupirlo al segundo de comerlo porque era horrible. Por su parte, otros defendieron a TJ’s y dijeron que para un antojo de sushi en un apuro, el producto cumple su función.

Esta línea de Trader Joe's es amada por sus deliciosos sazonados, pero su nuevo snack disgustó a la mayoría de clientes Internet: Trader Joe's

5. Chips de papas cocinadas en olla

La marca “Everything But The Bagel” es una insignia de Trader Joe’s y sus productos son aclamados por todos los clientes. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de sus chips de papas hechas a la olla.

“¿Soy yo o los chips de “EBTB” son desagradables?”, es el título del hilo de un usuario en Reddit. Otra persona comentó estar de acuerdo y agregó que su condimento de cebolla es muy invasivo y arruina el aperitivo.

6. Dumplings de sopa de verduras

La mayoría de los dumplings de TJ’s reciben elogios. La nueva versión vegetal es una de las pocas excepciones.

La crítica hacia el producto radica en que su relleno no parece una sopa. “No están buenos; no tiene condimento y su textura es terrible”, escribió un usuario de Reddit.

7. Salsa de pesto de limón

Trader Joe’s presentó su salsa de pesto de limón como un producto de edición limitada. Muchas personas disfrutaron de ella en diversos platos como pastas, carnes o tostadas.

No obstante, otra parcialidad criticó el producto. Los comentarios negativos referían a que el sabor del limón no se sentía natural, sino procesado y falso.

8. Papas fritas sabor pizza

Para finalizar, estos snacks fueron uno de los que más críticas recibió. “Una bolsa de polvo de pizza con sabor a aire”, escribió un comprador en Reddit.

A pesar de las quejas, algunos clientes disfrutaron del producto. “Soy de las pocas personas a las que les gustan”, comentó un usuario, lo cual demuestra la poca aceptación del artículo.

LA NACION