Estos son los tres estados norteamericanos que reciben más cantidad de llamadas no deseadas

Escuchar

¿Cuántas veces al día se atienden llamados de teléfonos no deseados? La realidad es que el auge de los mensajes a través de apps -que también permiten mensajes indeseados- no disminuyó la cantidad de veces que se levanta el teléfono para atender a un desconocido. De hecho, un nuevo estudio muestra que la Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU. recibió 97.198 quejas sobre llamadas no deseadas entre mayo de 2023 y mayo de 2024.

Los estados con más llamadas en general fueron California (12.849), Texas (8.396) y Florida (6.252 lamadas), según un nuevo estudio de Flatworld Solutions recogido por AZ Central. Más allá de estos resultados, hay que tener en cuenta que Alaska, Washington, DC e Illinois recibieron más llamadas per cápita.

Las llamadas indeseadas siguen siendo una constante freepick

En Arizona, por ejemplo, el medio informa que se presentaron 2282 quejas sobre llamadas no deseadas no deseadas entre mayo de 2023 y mayo de 2024. Esto equivale a aproximadamente 30 llamadas por cada 100.000 residentes.

Phoenix, por su parte, ocupó el puesto 13 entre las ciudades con más llamadas no deseadas, con 484 quejas presentadas ante la Comisión Federal de Comunicaciones el año pasado. Varias ciudades de California, incluidas San Diego, Long Beach y Los Ángeles la superaron en cuanto al número de llamadas no deseadas.

Las 15 ciudades más castigadas por las llamadas no deseadas

Estas ciudades estadounidenses han presentado la mayor cantidad de quejas sobre llamadas no deseadas ante la Comisión Federal de Comunicaciones en los últimos 12 meses, según refleja el estudio de Flatworld Solutions.

Clinton, Illinois : 2.316 quejas

San Diego : 2.228 denuncias

Acton, Massachusetts : 976 quejas

Seattle : 885 denuncias

Long Beach, California : 883 quejas

Houston : 853 denuncias

Chicago : 771 denuncias

Charlotte : 600 quejas

Las Vegas : 573 quejas

Los Ángeles : 523 denuncias

Brooklyn, Nueva York : 495 quejas

San Antonio : 489 denuncias

Fénix : 484 denuncias

Louisville : 473 denuncias

Plano, Texas : 465 quejas

Cuatro consejos para detener las llamadas spam

El experto en tecnología Kim Komando compartió una serie de consejos para reducir las llamadas no deseadas con USA TODAY y fueron retomadas por AZ Central:

Agregar el número de teléfono personal al registro “No llamar”. Visitar la web donotcall.gov para agregar el número. Se pueden sumar varios números a la lista, así que el especialista recomienda ayudar a los familiares mayores agregándolos a la lista.

Probar una aplicación. Existen varias aplicaciones de terceros, como RoboKiller y Nomorobo , que ofrecen protección en tiempo real contra llamadas automáticas, vendedores telefónicos, mensajes de texto no deseados y estafadores telefónicos. A tener en cuenta sobre este punto: la mayoría requiere una suscripción mensual o anual.

Un experto revela cómo se pueden evitar las llamadas spam Freepick

Bloquear llamadas. Si se reciben llamadas del mismo número, se pueden bloquear a través de la configuración del teléfono. Los usuarios de Android y iPhone deben ir a la aplicación Teléfono, seleccionar la persona que llama que desean bloquear y hacer clic en el botón bloquear.

Silenciar llamadas de números desconocidos. Si bien esto podría silenciar algunas llamadas que se deseen recibir, también es una forma de asegurarse que las llamadas no deseadas no exploten en el teléfono. Los usuarios de iPhone pueden ir a su configuración, seleccionar “teléfono” y activar la opción “silenciar llamadas desconocidas”. En Android, hay que ir al ícono del teléfono, seleccionar el menú de tres puntos, hacer clic en configuración y activar la opción “bloquear llamadas de personas no identificadas”.

LA NACION